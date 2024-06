Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am 27.06.2024 gegen 05:50 Uhr ein schwarzer Golf mit Frankenthaler Kennzeichen auf der B9 in Fahrtrichtung Worms, bei dem eine Person seitlich im Fahrzeug an der Scheibe lehnen würde. Bei Eintreffen der entsandten Streife versuchte die auf dem Fahrersitz befindliche Person auf die Rückbank zu klettern und sich dort schlafend zu stellen. Nach anfänglicher Weigerung öffnete man schließlich den Kollegen das Fahrzeug. Beide Insassen, sowohl der mutmaßliche Fahrer als auch der ebenfalls im Fahrzeug befindliche Halter sind nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der in Betracht kommende Fahrer stand zudem unter Alkoholeinfluss. Beiden wurden die Weiterfahrt untersagt, das Fahrzeug umgesetzt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich Fahrereigenschaft und wie das Fahrzeug durch wen bewegt wurde dauern noch an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell