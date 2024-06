Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Donnerstag um 22:12 Uhr befuhr ein 19-Jähriger VW-Fahrer die Theodor-Heuss-Straße und wollte nach links in die Dudenhofer Straße einfahren. Die Lichtzeichenanlage war aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit bereits abgeschaltet. Ein 32-Jähriger Rollerfahrer befuhr mit die Dudenhofer Straße in Fahrtrichtung Schützenstraße. An der Einmündung Theodor-Heuss-Straße bog der Roller nach links in diese ab und wurde hierbei von dem in die Dudenhofer Straße einfahrenden VW übersehen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3200 EUR geschätzt.

