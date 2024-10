Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbruch in Geschäft

Beute machte ein Einbrecher am Montag oder Dienstag in Laupheim.

Zwischen 19.30 Uhr und 8.45 Uhr hebelte ein Unbekannter die Eingangstür an einem Nagelstudio in der Mittelstraße auf. So gelangte er ins Innere. Im Geschäft fand der Einbrecher etwas Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei Laupheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

