POL-DA: Darmstadt: 52-Jähriger nach Festnahme in Haft +++Nachtrag+++

Darmstadt (ots)

Nachdem eine aufmerksame Polizeistreife am Sonntagvormittag (15.9.) einen 52-Jährigen festnehmen konnte (wir haben berichtet), sitzt der Mann jetzt in Untersuchungshaft. Eine Streifenbesatzung erkannte den tatverdächtigen im Bereich des Herrngartens wieder und nahm ihn fest. Im Rahmen der Ermittlungen durch das Kommissariat 21/22 ergaben sich Hinweise auf eine weitere, gleichgelagerte Tat, die nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls auf das Konto des Tatverdächtigen gehen dürfte. Der 52-Jährige wurde im Laufe des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss brachten ihn Polizeikräfte in eine Haftanstalt.

