POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Mit Schreckschusswaffe geschossen; Baucontainer aufgebrochen; Rauch in Wohnhaus

Einbruch in Einkaufsmarkt

Beim Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Brühlstraße im Stadtteil Ohmenhausen ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen überrascht worden. Gegen vier Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, der beobachtet hatte, wie ein Mann ein Loch in die Schaufensterscheibe schlug. Als der Kriminelle registrierte, dass er bemerkt worden war, ergriff er sofort die Flucht, ohne in den Markt gelangt zu sein. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro an der Scheibe. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Unbekannte wird als etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er war mit einem schwarzen T-Shirt, dunkler Hose und einer dunklen Basecap bekleidet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Unfallverursacher musste Führerschein abgeben

Ein mutmaßlich alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender Unfallverursacher musste am Montagnachmittag seinen Führerschein abgeben. Der 36-Jährige befuhr kurz nach 17 Uhr mit einem Opel Meriva die K 6764 von Gniebel herkommend in Richtung Walddorf. Beim Linksabbiegen in Richtung B 27 kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden BMW eines 53 Jahre alten Mannes. Dieser wurde nachfolgend auf eine Verkehrsinsel abgewiesen und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Der BMW-Lenker zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Da der 36-Jährige sich nur schwer auf den Beinen halten konnte und es Anzeichen von Alkohol- sowie Drogeneinfluss gab, musste er neben einer Blutprobe auch seine Fahrerlaubnis abgeben. Während den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Fahrer sehr unkooperativ und aggressiv, worauf ihm die Beamten Handschließen anlegen mussten. Zudem beleidigte und bedrohte er die Polizisten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Sonnenbühl-Erpfingen (RT): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall musste am Montagnachmittag ein schwer verletzter Radfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Eine 56-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit einem VW Polo auf der Trochtelfinger Straße von Erpfingen herkommend unterwegs. Am Ortsende überholte die Frau mehrere Radfahrer und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden, 83 Jahre alten Pedelec-Lenker. Durch den Zusammenstoß wurde der ältere Mann von seinem Fahrrad, über den Pkw hinweg in den angrenzenden Grünstreifen abgewiesen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Senior ins Krankenhaus geflogen. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme musste die Straße bis kurz vor 18.30 Uhr gesperrt werden. (ms)

Grafenberg (RT): Radfahrer tödlich verunglückt (Zeugenaufruf)

Ein 57 Jahre alter Mann hat infolge eines Sturzes von seinem Fahrrad am Montagabend in der Nürtinger Straße sein Leben verloren. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Radler wohl auf dem Gehweg der Nürtinger Straße in Richtung Metzingen unterwegs. Zwischen den Einmündungen zur Bergstraße und zur Kleinbettlinger Straße stürzte er aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache zu Boden. Ein Zeuge fand den Gestürzten gegen 19.40 Uhr und alarmierte den Rettungsdienst. Diesem gelang es, gemeinsam mit Ersthelfern den 57-Jährigen zu reanimieren. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht seinen Verletzungen erlag.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter an dem Sturz. Zeugen, die insbesondere den Hergang beobachtet haben oder weitere Angaben zur Auffindesituation des Radfahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. Telefon 07071/972-1400. (rd)

Münsingen (RT): 54-Jährige in Gewahrsam genommen

Eine 54 Jahre alte Frau, die in der Wolfgartenstraße randaliert und dort sowie in der Goethestraße Passanten angepöbelt haben soll, musste am Montagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Ein Zeuge alarmierte gegen 20.30 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem die Frau Mülleimer umgeworfen und Fußgänger sowie einen Radfahrer angeschrien haben soll. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die 54-Jährige wenig später in der Bahnhofstraße antreffen und in Gewahrsam nehmen. Die augenscheinlich psychisch auffällige Frau wurde in eine Fachklinik gebracht. Wie sich herausstellte, hatte sie offenbar bereits am Vormittag, gegen 10.20 Uhr, in der Karlstraße sowie gegen 18.40 Uhr im Bereich des Marktplatzes randaliert. Das Polizeirevier Münsingen prüft nun, ob es im Zuge der Vorfälle zu Straftaten kam. (rd)

Ostfildern (ES): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Schüsse aus dem Fenster einer Flüchtlingsunterkunft haben am Montagabend zu einem Polizeieinsatz im Stadtteil Nellingen geführt. Kurz vor 20 Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, der einen Bewohner beobachtet hatte, wie er aus dem Fenster heraus Schüsse in die Luft abgegeben hatte. Nach der Anfahrt mehrerer Streifenwagenbesatzungen konnten die Polizeibeamten bei einem 21 Jahre alten Bewohner eine erst kürzlich erworbene Schreckschusswaffe samt Kaufbeleg und Schreckschussmunition feststellen. Die Waffe wurde diese samt Munition sichergestellt. Der Mann sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen. (cw)

Köngen (ES): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Auf einem Lagerplatz in der Nürtinger Straße sind in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag, 17.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, mehrere Baucontainer aufgebrochen und Elektrowerkzeuge entwendet worden. Unbekannte Täter brachen die Schlösser an den Containern gewaltsam auf und entwendeten die Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Inneren. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07024/920990 um sachdienliche Hinweise. (md)

Balingen (ZAK): Rauch in Wohngebäude

Rauch aus dem Keller eines Einfamilienhauses in der Remsstraße hat am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften angerückt war, stellte einen Defekt am Rohr einer Heizungsanlage fest, aus dem der Rauch ausgetreten war. Die Heizung wurde daraufhin abgestellt. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit einer Besatzung vor Ort. Verletzt wurde niemand. (rd)

