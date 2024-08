Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf Förderband geklettert und Feuerlöscher entleert

Northeim (ots)

Northeim, Hollenstedter Weg, Sonntag, 11.08.2024, 21.35 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Zwei Personen in der Nähe angetroffen.

Am Sonntag gegen 21.35 Uhr meldete ein Zeuge, dass zwei Personen auf einem Betriebsgelände in der Straße "Hollenstedter Weg" in Northeim auf ein Förderband geklettert sind. Außerdem würde dort augenscheinlich ein Feuerlöscher geleert werden. Anschließend kletterten sie wieder runter und gingen weiter in Richtung Autobahn.

Durch die eingesetzte Streife der Polizei Northeim konnten zwei männliche Personen festgestellt werden, welche auf die Beschreibung des Zeugen passten. Dabei handelte es sich um einen 24-jährigen Mann aus Herzberg und einen 22-jährigen Mann aus Nörten-Hardenberg. Die Tat wurde von den beiden Männern bestritten. Die Ermittlungen laufen.

