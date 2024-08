POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Burgstraße, Sonntag, 11.08.2024, 16.10 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Am Sonntag gegen 16.10 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in Nörten-Hardenberg. Ein 53-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr mit einem BMW die Burgstraße in Richtung eines Kreisverkehrs. Vor ihm befand sich ein 50-jähriger Göttinger mit einem Fahrrad mittig auf der Fahrbahn. Der 53-Jährige konnte kurz vor ...

mehr