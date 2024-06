POL-MK: 21-Jährige schlägt und bespuckt Verkäuferin

Iserlohn (ots) - Am Sonntagnachmittag oder in der folgenden Nacht wurde versucht, in eine Arztpraxis an der Hans-Böckler-Straße einzubrechen. Der Täter versuchte gewaltsam, zwei Türen zu öffnen. Das misslang. Am Dienstagmorgen kurz vor 1 Uhr sind zwei Unbekannte auf ein Firmengelände an der Zollhausstraße eingedrungen. In der Werkstatt wurden sie jedoch von Mitarbeitern überrascht und flüchteten. Sie hatten ...

