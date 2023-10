Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Trickdiebstähle in Wittlich - Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 25. Mai 2023, gelang es einem bisher nicht identifizierten Tatverdächtigen, in zwei Geschäften in Wittlich jeweils einen dreistelligen Geldbetrag zu stehlen, indem er sich an den Kassen jeweils Bargeldbeträge wechseln lassen wollte.

Hierzu bat er die Kassenbediensteten darum, mehrere 100-Euro-Scheine in kleinere Stückelungen zu wechseln. In einem für ihn günstigen Moment lenkte er die Verantwortlichen ab und nahm sein sowie das Wechselgeld an sich und verließ die Geschäftsräume. Der sogenannte Wechselbetrug fiel erst auf, als der Tatverdächtige sich bereits entfernt hatte.

Auf diese Weise stahl er gegen 14 Uhr mehrere hundert Euro Bargeld in der C&A-Filiale und kurze Zeit später, gegen 14:20 Uhr, in der LIDL-Filiale in Wittlich.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Kräftig bis korpulent mit auffallend dickem Bauch, kurze schwarze Haare und kurzer Kinnbart, Tätowierung am rechten Unterarm, brauner Teint, süd-/südosteuropäische Erscheinung, ausländischer Akzent, bekleidet mit einer blauen Jeans, schwarzen Schuhen und einem schwarzem T-Shirt mit Glitzeraufdruck "Totenkopf", vermutlich der Marke "ICONO".

Die Kriminalpolizei Wittlich ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Ein Foto des flüchtigen Tatverdächtigen finden Sie auf unserer Fahndungsseite unter dem Link: https://s.rlp.de/6n9pY

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder ggf. tatrelevanten Begleitern oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wittlich (06572-95000) oder der Polizeiinspektion Wittlich (06572/926110) in Verbindung zu setzen.

