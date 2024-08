Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kupferdiebstahl; Einbrüche in Baustellencontainer und Kindergärten

Reutlingen (ots)

Kupferdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Kupferdieb hat zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, neun Uhr, sein Unwesen in der Ernst-Abbe-Straße getrieben. Von einem dortigen Firmengebäude entwendete er mehrere Dachrinnen, Fallrohre und Rinnenstutzen im Wert von rund 1.300 Euro. Zum Abtransport des Diebesguts dürfte ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Reutlingen-West unter Telefon 07121/9394-0 entgegen. (rd)

Grafenberg (RT): Einbruch in Baustellencontainer (Zeugenaufruf)

In einen Container auf einer Baustelle in der Nürtinger Straße ist zwischen Freitag, 16 Uhr, und dem heutigen Montag, sieben Uhr, eingebrochen worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Container und entwendeten unter anderem Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. (md)

Nürtingen (ES): In Kindergärten eingebrochen

In zwei Kindergärten in der Mühlstraße ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Zwischen 19.45 Uhr und 7.15 Uhr beschädigte der Täter ein Fenster bzw. das Glaselement einer Türe und gelangte so ins Innere der beiden Gebäude. Aus beiden Kindergärten entwendete er anschließend jeweils ein Laptop. Der entstandene Sachschaden an dem Fenster und dem Glaselement beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell