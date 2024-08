Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Firmen, Wohnungen und Tankstelle; Verkehrsunfälle; Brände; Pritschenwagen gestohlen; Vor Kontrolle geflüchtet

Reutlingen (ots)

Bekleidung gestohlen

Mehrere dutzend kurze Sporthosen hat ein Unbekannter gestohlen, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Geschäft in der Mauerstraße eingebrochen ist. Zwischen 17 Uhr und zwölf Uhr schlug der Kriminelle ein Loch in die Schaufensterscheibe des Geschäfts und griff sich hierdurch die Bekleidung, die auf einem Ständer dahinter aufhängt war. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Münsingen (RT): Bikerin gestürzt

Schwere Verletzungen hat eine 60 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Sturz am Samstagmittag auf der Bremelauer Steige erlitten. Die Bikerin war gegen 13.15 Uhr mit ihrer BMW aus Richtung Bremelau herkommend auf der K6771 unterwegs. In einer Rechtskurve im Bereich des Ortseingangs von Hundersingen stürzte sie vermutlich infolge eines Fahrfehlers mit ihrer Maschine zu Boden und prallte gegen den Randstein. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (rd)

Grafenberg (RT): Ford Transit gestohlen (Zeugenaufruf)

Von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum zwischen 23 Uhr und sieben Uhr, hat einen Unbekannter einen in einer Hofeinfahrt in der Metzinger Straße geparkten, orangefarbenen Ford Transit gestohlen. Auf der Ladefläche des Pritschenwagens, dessen Schlüssel sich offenbar im Inneren befunden hatte, waren Werkzeuge und Baustellenmaterial gelagert. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen RT-HE290 angebracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die das gesuchte Fahrzeug im genannten Zeitraum oder danach gesehen haben oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (rd)

Esslingen (ES): Scheiben von Imbiss beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich von Samstag auf Sonntag an mehreren Scheiben eines Imbisses in der Plochinger Straße zu schaffen gemacht. Zwischen vier und fünf Uhr beschädigte der Täter auf noch unbekannte Weise insgesamt fünf Scheiben. Ins Innere war er dadurch nicht gelangt. Die Scheiben wurden von der Feuerwehr gesichert. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/3990-330. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Bäckerei eingebrochen

In das Büro einer Bäckerei in der Musberger Straße ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Vermutlich über ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte zwischen 11.35 Uhr und 4.10 Uhr Zutritt zum Inneren und entwendete daraus Bargeld. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Neuhausen/Fildern (ES): Einbruch in Tankstelle (Zeugenaufruf)

In eine Tankstelle in der Plieninger Straße ist am Montagmorgen eingebrochen worden. Kurz vor 2.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Fassadenscheibe und gelangte so in den Verkaufsraum. Zwei Polizeibeamte stellten den Einbruch nur wenige Minuten später im Rahmen ihrer Streifenfahrt fest. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der mutmaßlich männliche Täter war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Maske und eine Kapuze. Im Nackenbereich seiner Jacke befand sich ein weißer Aufdruck. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Neuhausen zu melden. Dieser hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Telefon: 07158/9516-0. (rd)

Plochingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Erst am Sonntagnachmittag wurde entdeckt, dass vermutlich in der Zeit von Dienstag, 20.08.2025, bis Sonntag, 15.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Stumpenhof eingebrochen worden ist. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte sich ein Krimineller im genannten Zeitraum über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und dort in der Folge in den Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem durchwühlt haben. Soweit bislang bekannt ist, stieß er dabei auf Schmuck, mit dem er nachfolgend unerkannt das Weite suchte. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (cw)

Plochingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Sonntag, den 18. August 2024, bis Samstag, den 24. August 2024, ist in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße eingebrochen worden. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Ob neben Bargeld weitere Gegenstände gestohlen wurden ist Teil der Ermittlungen. Diese hat der Polizeiposten Plochingen mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen. (md)

Deizisau (ES): Brand im Keller

Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine im Keller eines Mehrfamilienhauses hat am Sonntagvormittag zu einem großen Einsatz der Rettungskräfte in der Olgastraße geführt. Gegen 11.15 Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus bemerkt worden war. Während sich zwei der anwesenden Hausbewohner in den Garten retten konnten, musste eine Hausbewohnerin, die sich zunächst auf dem Balkon in Sicherheit bringen konnte, nachfolgend von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter gerettet werden. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 48 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand im Waschkeller rasch löschen. Die drei Bewohner wurden vom Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen, einem Notarzt und vier freiwilligen Helfern im Einsatz war, betreut. Sie wurden vor Ort untersucht und waren unverletzt geblieben. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Tübingen (TÜ): Brand in Wohnung

Zum Brand in einer Einzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Winkelrain sind die Einsatzkräfte am Sonntagmittag ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr alarmierten Nachbarn die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei nachdem sie durch Rauch aus der Wohnung und dem Alarm eines Rauchmelders aufmerksam geworden waren. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten anrückte, musste sich zunächst Zugang zu der Wohnung verschaffen. Wie sich herausstellte, dürfte es in dem in der Wohnung gelagerten Müll zu einem Schwelbrand gekommen sein, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden in der nicht mehr bewohnbaren Wohnung wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Gegen den Fahrer eines schwarzen 1er BMW mit Balinger Kennzeichen ermittelt das Polizeirevier Balingen. Am frühen Montagmorgen, gegen 0.35 Uhr, sollte der BMW im Gegenverkehr von einer Streifenwagenbesatzung in der Weilstetter Straße in Roßwangen angehalten und kontrolliert werden. Zunächst reagierte der Fahrer auch und hielt am Fahrbahnrand an. Als der Streifenwagen gewendet hatte, gab der BMW-Fahrer plötzlich Gas und flüchtete ohne Rücksicht auf jegliche Verkehrsregel mit hoher Geschwindigkeit über die L442 nach Weilstetten, wobei er teilweise auch komplett auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Im Einmündungsbereich zur vorfahrtsberechtigten Tieringer Straße raste er links an der dortigen Verkehrsinsel vorbei und passierte ungebremst die Straße. Dabei kam es beinahe zur Kollision mit dem Heck eines querenden Fahrzeugs, das in Richtung Balingen unterwegs war. Aufgrund des unkalkulierbaren Risikos brachen die Polizeibeamten bei einer Geschwindigkeit von rund 100 km/h in der Untere Dorfstraße dann die Verfolgung ab. Im Verlauf der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnte der BMW auf dem Parkplatz der Lochenschule in Weilstetten verlassen aufgefunden werden. Die Beamten gehen ersten Hinweisen zum Fahrer nach. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler den Fahrer des noch unbekannten Fahrzeuges, der am frühen Montagmorgen in Weilstetten auf der Tieringer Straße in Richtung Balingen unterwegs und an der Kreuzung Rottweiler Straße fast von dem schwarzen 1er BMW gerammt worden war, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (cw)

Albstadt (ZAK): Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen hat sich am Samstagabend in der Truchtelfinger Straße ereignet. Gegen 21 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg parallel zur Truchtelfinger Straße in Richtung Truchtelfingen, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und stürzte. Der E-Scooter rutschte hierbei auf die Fahrbahn. Ein 33-jähirger Fahrer eines VW Golf fuhr zu diesem Zeitpunkt in Richtung Ebingen und musste, um einen Zusammenstoß mit dem Scooter zu verhindern, bis zum Stillstand abbremsen. Während ein direkt hinter ihm fahrende 18-jährige Fahrer eines BMW 320 noch rechtzeitig bremsen konnte, übersah ein 39-jähriger Fahrer eines Hyundai i10 die stehenden PKW, fuhr auf den BMW auf und schob diesen auf den VW. Durch den Unfall zog sich der Fahrer des Hyundai schwere Verletzungen, der Fahrer des BMW leichte Verletzungen zu. Die 33-Jährige zog sich durch den Sturz ihrerseits leichte Verletzungen zu. An dem Hyundai und dem BMW entstand jeweils Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Hyundai war zudem nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An dem E-Scooter sowie an dem VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von jeweils circa 100 Euro. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn von der Feuerwehr und mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Die Straße war für die Dauer der Reinigungsarbeiten in diesem Bereich bis kurz nach Mitternacht gesperrt. (md)

