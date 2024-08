Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Vermisste aufgefunden, Brand, Diebstähle, Ladung verloren

Reutlingen (ots)

Pedelec-Fahrer verletzt Mädchen (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend auf dem Burgplatz in Reutlingen ereignet hat. Den ersten Ermittlungen zufolge bog ein unbekannter Pedelec-Fahrer um 18.55 Uhr trotz roter Ampel nach links in die Albstraße ab. Hierbei streifte und verletzte er ein 3-jähriges Mädchen, das mit ihren Eltern die Fahrbahn bei grüner Fußgängerampel überquerte. Das Kind zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Die Eltern des Mädchens, die 36-jährige Mutter und der 35-jährige Vater wurden bei der Aktion gefährdet. Der unbekannte Pedelec-Fahrer wird als 20-30-jähriger Mann mit Bart und langen Haaren, welche zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren, beschrieben. Er trug ein blaues T-Shirt mit weißem Logo, eine schwarze kurze Hose, weiße Socken und schwarze Schuhe. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Tübingen unter Telefon 07071/972-8510 entgegen.

Pfullingen (RT): Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Nach einer vermissten Seniorin haben mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber am Freitag gesucht. Gegen 13.00 Uhr wurde das Fehlen der an Demenz erkrankten 89-Jährigen festgestellt. In der Folge wurde nach der Frau mit Hochdruck gefahndet. Diese konnte schließlich gegen 18.40 Uhr von einer Anwohnerin auf einem Grundstück in der Hermannstraße angetroffen werden. Die Aufmerksamkeit der Anwohnerin war durch die Suchaktion der Polizei geweckt worden. Die Vermisste war unverletzt und wurde anschließend zurück in ihre Wohnung zu ihren Betreuern gebracht.

Unterensingen (ES): Flächenbrände

Vermutlich durch Brandstiftung ist es am Freitag auf zwei Wiesengrundstücken im Bereich von Unterensingen, zwischen der Bergstraße und der Brunnenstraße zu einem Flächenbrand gekommen. Gegen 17.25 Uhr wurde über Notruf der Brand einer ca. 150 Quadratmeter großen Fläche gemeldet. Die anrückende Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Gegen 21.10 Uhr wurde über Notruf wiederum der Brand einer ca. 20 Quadratmeter großen Fläche, unweit des vorherigen Geschehens gemeldet, welche auch schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Wohnungseinbruch (Zeugenaufruf)

Zu einem Wohnungseinbruch ist es in der Zeit von 11.08.2024, 23.00 Uhr, und 19.08.2024, 13.00 Uhr, in der Humboldtstraße gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu einer Gaststätte und der darüber liegenden Wohnung und entwendeten Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/70913 entgegen.

Esslingen (ES): Räuberischer Diebstahl

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Freitagabend gegen einen 45-Jährigen. Der Mann steckte gegen 22.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Berliner Straße mehrere Flaschen Alkohol in seinen Rucksack und verließ im Anschluss den Laden ohne zu bezahlen. Auf diesen Vorgang wurde ein 42-jähriger Mitarbeiter des Marktes aufmerksam, welcher die Verfolgung zu Fuß aufnahm. Nachdem der Täter eingeholt und auf die Tat angesprochen wurde, biss dieser unvermittelt in den Arm des Marktmitarbeiters und schlug diesem in das Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Aufgrund der Gegenwehr konnte der 45-Jährige zunächst in Richtung Zentraler Omnibusbahnhof flüchtig gehen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der Beschuldigte durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Esslingen im Bereich der Pliensaubrücke angetroffen und vorläufig festgenommen. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Wert des Diebesguts kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Schlaitdorf (ES): Auf Bundesstraße Ladung verloren und Pkw beschädigt

Verlorene Ladung ist der Grund für einen Verkehrsunfall der sich am Freitagmittag auf der B27 ereignet hat. Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Kleintransporter Fiat Ducato inklusive Anhänger auf der B27 von Reutlingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe Schlaitdorf geriet der Anhänger infolge der Überladung ins Schlingern und verlor mehrere Ziegelsteine auf der B27. Eine 34-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw Ford Fiesta hinter dem Gespann. Der Pkw wurde durch herunterfallende Ziegelsteine im Bereich der Windschutzscheibe und Motorhaube beschädigt. Glücklicherweise wurde die Fahrerin nicht verletzt. Am Pkw der Frau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250,00 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie Reinigungsarbeiten der Straßenmeisterei Deizisau kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B27.

Neckartailfingen (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Neckartailfingen erlitten. Ein 42-Jähriger Mann war gegen 21:00 Uhr mit einem Motorrad der Marke Husqvarna auf der Tübinger Straße von Neckartenzlingen kommend in Fahrtrichtung Neckartailfingen unterwegs. Bei der Überleitung auf die B313 in Richtung Metzingen kam der Motorradfahrer nach derzeitigen Ermittlungen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mast sowie einer Ampel am rechten Fahrbahnrand. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Esslingen konnte festgestellt werden, dass der Motorradfahrer keinen Führerschein besitzt. An dem Mast sowie der Ampel entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Schaden an dem Motorrad beträgt rund 2.500 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Nach Diebstahl gestellt

Der Diebstahl eines Rucksacks hat sich am Freitagabend in Kirchheim unter Teck ereignet. Gegen 23.30 Uhr befand sich ein 51-Jähriger Lkw-Fahrer bei der Agip Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Kirchheim unter Teck, um sein Fahrzeug zu betanken. Als der Lkw-Fahrer von einer unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt wurde bemerkte er, dass eine weitere Person seinen Rucksack aus dem Führerhaus des Lkw herausholte. Daraufhin rannten die beiden zusammengehörigen Täter mit dem Rucksack davon. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei, wurde ein Täter in unmittelbarer Nähe gestellt. Der zweite Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Kurz nach der Tat fanden Zeugen den zuvor entwendeten Rucksack und übergaben ihn der Polizei. Aus dem Rucksack wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Kirchheim aufgenommen.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Am Freitagabend, gegen 20.05 Uhr ist es auf der L 440, zwischen Tieringen und Weilstetten, in der sogenannten "Schaukurve", zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzen Fußgänger gekommen. Ein 32-jähriger Fahrer eines Quad ATV-Racing befuhr die L 440 von Tieringen in Fahrtrichtung Weilstetten. Auf Höhe der sogenannten "Schaukurve" bog er in Schrittgeschwindigkeit nach links in den dortigen Parkplatz ein. Auf dem Parkplatz hatte ein 28-jähriger Fahrer eines Pkw BMW parallel zur L 440 geparkt. Er und sein 27-jähriger Mitfahrer standen neben und hinter dem Pkw. Der Quadfahrer verlor nun beim Abbiegen kurz das Gleichgewicht, weshalb er versehentlich das Quad in der Folge stark beschleunigte. Im weiteren Verlauf erfasste er den 27-jährigen, welcher neben dem BMW stand und prallte gegen das Heck des Pkw. Der leicht Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Bereits gegen 18.50 Uhr ereignete sich ebenfalls in der "Schaukurve" ein Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Fahrer eines Motorrads KTM leicht verletzt wurde. Der Krad-Lenker befuhr die L 440 von Weilstetten in Fahrtrichtung Tieringen. Infolge eines Fahrfehlers verlor er die Kontrolle und stürzte. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Der 23-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro

Balingen (ZAK): Über den Fuß gerollt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat sich eine 83-jährige Fahrerin eines Mercedes B-Klasse beim Parkvorgang in der Zillhauser Straße zugezogen. Die Fahrzeuglenkerin parkte ihr Fahrzeug und hatte hierbei vermutlich die Handbremse nicht angezogen, so dass der Pkw nach dem Verlassen ins Rollen geriet. Beim Versuch die Handbremse nachträglich zu betätigen, stürzte sie zu Boden und wurde von ihrem Fahrzeug im Bereich des rechten Fuß touchiert. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt in drei Meter Entfernung in einer Wiese stehen. Durch das Missgeschick erlitt die Frau glücklicher Weise nur leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

