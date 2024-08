Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Dedrohung; Brand; Metalldiebe unterwegs

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Ein Schaden in Höhe von etwa 45.000 Euro ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 312 kurz nach Metzingen entstanden. Eine 41-Jährige war gegen 8.10 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt zur B 28 wechselte sie auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit dem dort fahrenden Mercedes eines 81 Jahre alten Mannes. Die B-Klasse des Seniors wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen. Der Wagen geriet hierbei mit seiner Front unter den Auflieger eines auf der Abbiegespur in Richtung Bad Urach fahrenden Sattelzugs eines 30-Jährigen. Glücklicherweise blieben ersten Erkenntnissen nach alle Beteiligten sowie drei Kinder in dem Fahrzeug der Unfallverursacherin bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Der Mercedes musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Wendlingen (ES): 41-Jähriger nach Bedrohung vorübergehend festgenommen

Unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt der Polizeiposten Wendlingen gegen einen 41 Jahre alten Mann. Der Beschuldigten soll eine Frau und eine Jugendliche aus seiner Nachbarschaft am Donnerstagabend, kurz nach 20.30 Uhr, rassistisch beleidigt und bedroht haben. Zudem soll er mit einem Schlagstock ein in der Nähe abgestelltes Fahrrad beschädigt haben. Der 41-Jährige, der sich bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten in seine Wohnung begeben hatte, konnte widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Ein Schlagstock wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Der 41-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. (rd)

Neuhausen/Filder (ES): Laub und Reisig angebrannt

Zu einem brennenden Laub-/Reisighaufen sind Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag in die Klosterstraße gerufen worden. Zeugen hatten gegen 11.10 Uhr den Brand auf dem Vorplatz vor dem Eingang zur Turnhalle der Mozartschule entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei waren die Flammen von selbst wieder erloschen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten angerückt war, wässerte den Haufen und das angrenzende Buschwerk reichlich, um einer weitere Brandgefahr vorzubeugen. Sachschaden dürfte nach derzeitigem Stand nicht entstanden sein. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht Hinweisen nach, die auf Kinder als Verursacher des Brandes hindeuten könnten. (cw)

Burladingen (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall auf der L 385

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Freitagmorgen auf der L 385 ereignet. Eine 20-Jährige war kurz vor 6.30 Uhr mit einem VW Scirocco von einer Verbindungsstraße von Salmendingen herkommend nach links auf die Landesstraße in Richtung Talheim abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Caddy eines 54 Jahre alten Mannes, der in Richtung Melchingen unterwegs war. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Beteiligte mit Rettungswagen in Kliniken gebracht und dort stationär aufgenommen werden mussten. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen-Engstlatt (ZAK): Metalldiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Auf verschiedene Metalle hatten es Einbrecher in der Nacht auf Freitag in Engstlatt abgesehen. Über ein sich auf der Gebäuderückseite befindliches, aufgehebeltes Fenster gelangten die Unbekannten in eine Firma in der Lehenmorgenstraße. Die Täter ließen Messing-, Kupfer- und Edelstahlkomponenten in einem Gesamtgewicht von etwa einer Tonne mitgehen. Hierbei handelte es sich um stabähnliche Teile in einer Länge von 30 bis 300 cm. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf über 12.000 Euro. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen kurz vor sechs Uhr festgestellt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07433/264-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Metalls. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell