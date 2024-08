Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach Körperverletzungsdelikt in Untersuchungshaft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (RT):

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 18-Jährigen. Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, gemeinsam mit anderen Personen am Dienstagabend einen 39-Jährigen angegriffen zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war es am Dienstag, gegen 20.10 Uhr, am Willy-Brandt-Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 39-Jährigen und etwa sieben bis acht, ihm teilweise flüchtig bekannten Männern gekommen, die sich in die Federnseestraße verlagerte. Dort soll der Geschädigte aus der Gruppe heraus geschlagen worden sein. Der 39-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnten ein 26-Jähriger und der 18-Jährige, die Zeugenhinweisen zufolge Teil der Personengruppe gewesen sein sollen, kurz vor 21 Uhr im Bereich des ZOB vorläufig festgenommen werden.

Während der 26-Jährige nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen wurde und nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegensieht, wurde der bereits wegen eines Körperverletzungsdelikts unter Bewährung stehende 18-Jährige am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der afghanische Staatsangehörige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und den weiteren Beteiligten dauern an. Zudem prüfen die Ermittler, ob möglicherweise ein Zusammenhang mit einer weiteren Auseinandersetzung bestehen könnte, bei der ein 29-Jähriger etwa zeitgleich und ebenfalls am Willy-Brand-Platz von einem Unbekannten geschlagen worden sein soll. Der Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell