Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Ladendiebstahl, Brand

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der L245 ereignet hat. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein unbekannter Motorradlenker gegen 19.45 Uhr die Landesstraße von Hengen in Richtung Seeburg. Kurz nach einem dortigen Parkplatz geriet er dabei offenbar auf die Gegenfahrspur, worauf es zum Kontakt mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 26-Jährigen kam. Zudem soll der Golf beim Ausweichen einen Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand gestreift haben. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Biker, der sich augenscheinlich in Begleitung eines weiteren Motorrads befunden haben dürfte, war weitergefahren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Metzingen unter Telefon 07123/924-0 entgegen. (rd)

Lichtenstein (RT): Fahrradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 55-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall auf einem Waldweg parallel zur L230 auf Höhe der Zufahrt zum Schloss Lichtenstein zugezogen. Gegen 18 Uhr stürzte der Mann nach bisherigem Stand der Ermittlungen alleinbeteiligt zu Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. (md)

Esslingen (ES): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Köngener Straße ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Gegen 3.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu den Gasträumen und verließ dieses wenige Minuten später. Mehrere Zeugen, die auf den Einbruch aufmerksam geworden waren, verständigten die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte keine verdächtige Person mehr angetroffen werden. Zur Höhe eines möglichen Diebesguts kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Frickenhausen - Linsenhofen (ES):Flüchtiger Ladendieb (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Neuffen sucht Zeugen zu einem Ladendiebstahl aus einem Drogeriemarkt in der Bodelschwinghstraße am Dienstagnachmittag. Gegen 16 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Kosmetikartikel im Wert von über 1.000 Euro aus der Drogerie. Nachdem er von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er zu Fuß, wobei er das Diebesgut zurücklies. Hierbei wurde er von mehreren Zeugen beobachtet, die das Geschehen zum Teil mit ihren Mobiltelefonen filmten. Der Täter, als auch die Zeugen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Der unbekannte Täter war 40 bis 50 Jahre alt, von dünner Statur und hatte kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem T-Shirt mit schwarz/weißen Querstreifen, einer dunkelgrauen Jogginghose und roten Schuhen. Zeugen, die den Täter gefilmt haben oder Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07025/91169-0 zu melden. (md)

Rottenburg (TÜ): Brand eines Altkleidercontainers

Zum Brand eines Altkleidercontainers sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend in die Weilerstraße ausgerückt. Gegen 22.50 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Passanten alarmiert worden, die den lichterloh brennenden Container auf Höhe des Sportplatzes entdeckt hatten. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, konnte den Container rasch löschen. Ein Großteil des Inhalts aus alten Kleidern und Schuhen wurden allerdings zerstört und auch der Container beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell