Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person, Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Ladbergen (ots)

Am Dienstag (05.12.23) in den frühen Morgenstunden, gegen 02.54 Uhr, wurde durch eine Zeugin ein verunfallter Pkw am Münsterweg aufgefunden. Die Frau verständigte direkt die Polizei. Nach ersten Ermittlungen war auf dem Münsterweg in Höhe der Einmündung Schulenburger Weg ein blauer Ford Focus von der Straße abgekommen. Neben der Straße kollidierte er mit zwei Bäumen. Der Fahrzeugführer, ein 27-jähriger Mann aus Lengerich, wurde 15 Meter vom Fahrzeug entfernt gefunden. Er verstarb an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützte die Unfallaufnahme. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls eingesetzt. Der Münsterweg war für die Zeit der polizeilichen Maßnahmen zwischen der B475 und dem Ostbevener Damm gesperrt.

