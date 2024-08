Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Leuchten auf Schulgelände beschädigt; Einbruch

Esslingen (ES): Gegen geparkten Pkw geprallt

Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, den ein 17-Jähriger am Montagabend in der Haldenstraße verursacht hat. Der Jugendliche war mit einem gleichaltrigen Sozius gegen 23.45 Uhr auf seinem 125er Roller auf der Haldenstraße in Richtung Kennenburg unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Motorroller zu weit nach links und prallte gegen ein ordnungsgemäß geparkten VW Sharan. Während beide Aufsassen von dem Fahrzeug abgeworfen wurden, krachte der Roller nachfolgend in einen Busch, wo er zum Liegen kam. Der Fahrer und sein Sozius wurden dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem VW wird auf etwa 8.000 Euro, der Sachschaden am Motorroller auf rund 2.000 Euro geschätzt. Ob Flurschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. (cw)

Frickenhausen (ES): Leuchten auf Schulgelände beschädigt

Ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Schulzentrums in der Dr.-Adenauer-Straße in Frickenhausen angerichtet. In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, sieben Uhr, beschädigten die Unbekannten vier Bodenleuchten, die sich entlang eines Fußwegs durch das Gelände befanden, in dem sie diese zerstörten oder komplett aus der Bodenverankerung rissen. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Aichtal-Grötzingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Fritz-Ruoff-Straße ist im Lauf des Montags eingebrochen worden. Zwischen 13.50 Uhr und 18 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Darin suchte der Täter nach Stehlenswertem. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Haigerloch (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K7166 mussten die zwei Insassen eines Audi Blutproben abgeben. Gegen 19.10 Uhr war der derzeit noch unbekannte Lenker des Audi auf der Kreisstraße von Wachendorf herkommend in Richtung Trillfingen unterwegs, als der Wagen kurz nach einer S-Kurve nach rechts von der Straße abkam und sich im angrenzenden Feld überschlug. Beide Insassen, ein 35 Jahre alter Mann und eine 23-jährige Frau, konnten sich selbstständig aus dem verunfallten Fahrzeug befreien. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Während die 23-Jährige mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, blieb der 35-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte die Fahrereigenschaft nicht abschließend geklärt werden. Da sich bei beiden Insassen jedoch Hinweise darauf ergaben, dass sie sowohl unter Alkohol- als auch unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnten, mussten sie Blutproben abgeben. Die verkehrspolizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Der Audi, an dem sich der geschätzte Sachschaden auf rund 2.000 Euro beläuft, wurde abgeschleppt und sichergestellt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis circa 21.40 Uhr voll gesperrt werden. (rd)

Rosenfeld (ZAK): Zweiradfahrer verletzt

Leichte Verletzungen haben sich ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads sowie sein gleichaltriger Sozius bei einem Verkehrsunfall am Montagabend bei Rosenfeld-Brittheim zugezogen. Gegen 20 Uhr befuhren sie mit einer Yamaha WR 125 einen Feldweg entlang der L415, als sie alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkamen und stürzten. Hierbei zogen sie sich jeweils leichte Verletzungen zu. Ein sich auf dem Rückflug von einem vorherigen Einsatz befindlicher Rettungshubschrauber war zufällig in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle und transportierte einen der Verunfallten in eine Klinik. Der andere Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (md)

