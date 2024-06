Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von Motorsägen

In der Zeit von Montag, 10. Juni 2024, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 12. Juni 2024, 09:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Straße Dreuge Mesk und entwendeten aus einem Werkraum Motorsägen. Der Gesamtschaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Holdorf - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 12. Juni 2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 13. Juni 02:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Dopheide und öffneten dort gewaltsam einen Baucontainer sowie einen Lkw. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Unter Einfluss von Drogen stehender Fahrzeugführer fährt ohne Fahrerlaubnis und verunfallt

Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, gegen 20:07 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem PKW die Bergstruper Straß. Dort verunfallte er im Bereich eines Kreisverkehrs und überfuhr diesen. Im weiteren Verlauf versuchte der Fahrzeugführer zunächst zu Fuß zu flüchten, konnte im Nahbereich aber angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war sowie unter dem Einfluss von THC und Amphetamin stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell