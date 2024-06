Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - vers. Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 07. Juni 2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 12. Juni 2024, 16:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Im Felde und versuchten die Bauwagentür zu einem Lagerraum zu öffnen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Lastrup - Diebstahl

In der Zeit von Sonntag, 26. Mai 2024 11:00 Uhr bis Mittwoch, 12. Juni 2024 13:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Am Bäkmoor, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Schweinestall und entwendeten diverse Stromkabel. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Verdacht Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 12. Juni 2024 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Potsdamer Straße, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken zu stehen schien. Ein Test vor Ort wurde verweigert. Nach Schilderung des Sachverhalts gegenüber der Staatsanwaltschaft und dem zuständigen Richter wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell