POL-RT: Verkehrsunfälle; Diebstahl auf Baustelle; Einbruch; Frau angegriffen; Kindereisenbahn entgleist

Pkw kontra Fahrrad

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K6720 zwischen der Einmündung in Richtung Sondelfingen und Rommelsbach erlitten. Ein Opelfahrer war gegen 14.40 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Rommelsbach unterwegs, als die 18 Jahre alte Fahrradfahrerin den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge von einem Radweg kommend die Straße von rechts nach links überqueren wollte. Die junge Frau musste nach dem anschließenden Zusammenstoß mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der Opel, der im Straßengraben zum Stehen gekommen war, wurde vom Abschleppdienst herausgezogen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt bis etwa 16.15 Uhr gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (rd)

Wernau (ES): Diebstahl auf Baustelle (Zeugenaufruf)

Einen Dämmplattenschneider der Marke VDVS Styromax im Wert von rund 1.000 Euro haben Unbekannte über das vergangene Wochenende von einer Baustelle an der Ecke Rechbergweg / Albstraße gestohlen. Im genannten Zeitraum drangen die Kriminellen in die Baustelle ein und ließen das Gerät, das ein Gewicht von etwa 15 kg hat, mitgehen. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/9724-0 um Hinweise. (cw)

Denkendorf (ES): Spirituosen und Zigaretten gestohlen

Mehrere Flaschen Alkoholika und eine noch unbekannte Menge an Zigarettenschachteln hat ein Unbekannter gestohlen, der über das vergangene Wochenende in einen Einkaufsmarkt in der Berliner Straße eingebrochen ist. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher zwischen Freitag, 18.20 Uhr, und Montag, 8.55 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum aus dem er in der Folge das Diebesgut mitgehen ließ. Zum Wert der Beute liegen noch keine Informationen vor. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neuhausen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dettingen/Teck (ES): Frau angegriffen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, der am Montagmorgen auf dem Schotterweg entlang der Lauter, zwischen Bergstraße und Lindengarten eine Frau angegriffen hat, fahndet das Polizeirevier Kirchheim. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 53-Jährige gegen 9.25 Uhr mit ihrem Hund auf dem Schotterweg spazieren, als sie an einem erschöpft wirkenden Radfahrer vorbeikam, der wohl gerade Pause machte. Nach einem kurzen Gespräch ging die Frau weiter. Unmittelbar darauf soll sie von dem Radfahrer völlig grundlos und unvermittelt von hinten angegriffen, zu Boden gebracht und mehrfach geschlagen worden sein. Nachdem sie sich zur Wehr setzte, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete auf seinem Fahrrad auf dem Schotterweg über die Bergstraße stadteinwärts. Dabei passierte er eine Zeugin, die ebenfalls mit einem Hund aus Richtung Bergstraße kam und die er wohl lautstark und in aktzentfreiem Deutsch gegrüßt haben soll. Dieser fiel kurz darauf ein freilaufender Hund auf und in der Folge die am Boden liegende Frau, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens versorgte die 53-Jährige zunächst vor Ort und brachte sie dann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der Angreifer wird als etwa 175 bis 180 cm groß und von dunklem Hautton beschrieben. Er hatte ein rundliches Gesicht mit einem Dreitagebart und kurze, schwarze Haare. Er war dunkel gekleidet und trug möglicherweise eine schwarze Basecap. Er führt einen schwarzen, offenbar recht schweren Rucksack mit sich, war mit einem roten Fahrrad unterwegs und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/501-0. (cw)

Mössingen (TÜ): Zu dicht aufgefahren

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Montagvormittag auf der B27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Bodelshausen ereignet hat. Ein 62-Jähriger war gegen 10 Uhr mit seinem Fiat Ducato auf der Bundesstraße in Richtung Bodelshausen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 56-Jährige im zweispurigen Streckenabschnitt mit ihrem VW Caddy verkehrsbedingt bremsen musste. Er reagierte zu spät und weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er mit Wucht ins Heck der Vorausfahrenden. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt die VW-Fahrerin nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an dem fahrbereiten Fiat wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an dem VW auf etwa 15.000 Euro. Der Caddy musste in der Folge abgeschleppt werden. (cw)

Schömberg (ZAK): Kindereisenbahn entgleist

Drei Waggons eines Kinderzugs sind am Montagmittag auf einem Freizeitgelände beim Stausee entgleist. Aus noch ungeklärter Ursache sprangen gegen 12.25 Uhr die letzten drei Wagons des Zuges aus den Gleisen und rutschten eine Böschung hinab, bis sie vom dortigen Bewuchs aufgehalten wurden. Zwei Kinder und eine Erwachsende wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei konnten vom hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden, sodass niemand ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

