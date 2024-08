Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstähle aus Fahrzeugen (Zeugenaufruf); Einbrüche; Verkehrsunfälle mit Verletzten; Sturz von Dach; Brände

Gartenhütten aufgebrochen

Zu Aufbrüchen von zwei Gartenhütten ist es im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Samstagmittag im Gewann "Unteres Burgholz" in Reutlingen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter brach die Gartenhütten, welche sich im Bereich der Straße Hätzengeschrei befinden, auf und durchsuchte sie nach Diebesgut. Letztlich wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pliezhausen (RT): Wertsachen aus mehreren Fahrzeugen entwendet (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag aus insgesamt vier in der Hauptstraße, Dörnacher Straße, Zollernstraße und Kochgasse geparkten Fahrzeugen Wertsachen und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Nachdem es bereits in der Nacht von Sonntag, 11.08.2024, auf Montag,12.08.2024, in Walddorf-Häslach zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen war (siehe hierzu Pressemitteilung vom 13.08.2024), hat der Polizeiposten Pliezhausen die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen, welche verdächtige Personen bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07127/9392400 beim Polizeiposten Pliezhausen zu melden.

Metzingen (RT): Verkehrsunfall mit verletztem Kradlenker

Leichte Verletzungen erlitt der Fahrer eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend auf der Bundesstraße 312 ereignet hat. Gegen 21.50 Uhr befuhr der 18-jährige Lenker eines Kraftrads der Marke Kreidler die B 312 in Fahrtrichtung Reutlingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Metzingen-Nord kam er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt auf der Fahrbahn zu Fall und rutschte in der Folge über die Gegenfahrspur in den Grünstreifen. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht und wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Trochtelfingen (RT): Verkehrsunfall mit Verletzten

Zwei verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 23.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag ereignet hat. Der 74-jährige Fahrer eines Toyota RAV4 bog gegen 11.10 Uhr von einer Hofeinfahrt nach links auf den Talweg ab und übersah hierbei einen 69-Jährigen, der mit seinem Opel Mokka in Richtung Steinhilben fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wodurch der 69-Jährige sowie seine 62-jährige Beifahrerin Verletzungen davontrugen. Beide Verletzte wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Esslingen (ES): Von Traktor überrollt

Schwere Verletzungen hat ein 63-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag erlitten. Der Mann führte gegen 16.20 Uhr auf einem abfallenden Wiesengrundstück im Bereich des Greutwegs Arbeiten mit einem Traktor aus, als sich das Gefährt aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung setzte. Vergeblich versuchte der 63-Jährige ein Weiterrollen des Fahrzeugs zu verhindern, wobei er von dem Traktor der Marke Carraro erfasst und teilweise überrollt wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Esslingen (ES): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmittag in der Rennstraße ereignet hat. Gegen 13.20 Uhr fuhr eine 25-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta rückwärts aus einem Parkplatz heraus und übersah hierbei die 52 Jahre alte bevorrechtigte Lenkerin eines Audi A1, wobei es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Der verständigte Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort und brachte die beiden Frauen jeweils in eine Klinik. Die Feuerwehr Esslingen war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neuffen (ES): Alkoholisiert mit Kleinkraftrad gestürzt

Ein mutmaßlich betrunkener Lenker eines Kleinkraftrads der Marke Piaggio ist am frühen Sonntagmorgen mehrfach zu Sturz gekommen. Der 66-Jährige befuhr nach Zeugenangaben gegen 00.45 Uhr die Landesstraße 1210 von Neuffen in Richtung Beuren, wobei er infolge seiner erheblichen Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben stürzte. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort und kam hierbei zwei weitere Male zu Fall, wobei er sich glücklicherweise nicht verletzte. Eine bereits verständigte Streifenwagenbesatzung konnte den Mann schließlich an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb bei dem 66-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde und er seinen Führerschein abgeben musste. Ein Schaden an dem Kleinkraftrad entstand nicht.

Lichtenwald (ES): Sturz durch Stalldach

Ein 48-Jähriger ist am Samstagvormittag mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Gegen 10.00 Uhr war der Mann mit Arbeiten auf einem Stalldach im Ortsteil Thomashardt beschäftigt, als dieses einbrach und der 48-Jährige circa vier Meter in die Tiefe stürzte. Der ansprechbare Verletzte wurde vor seinem Abtransport vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt.

Kirchheim/Teck (ES): Im berauschten Zustand parkenden Pkw touchiert

Unter dem Einfluss von Rauschmitteln ist am Samstagabend ein Audi-Fahrer gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren. Gegen 20.10 Uhr rangierte der 28-Jährige laut Zeugenaussagen mehrfach auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Marie-Curie-Straße, um dort rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Hierbei touchierte der Fahrer mit seinem Audi A3 einen geparkten Mercedes-Benz GLC. An beiden Fahrzeugen entstand hierdurch ein Sachschaden von jeweils circa 750 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher eine deutliche Alkoholisierung sowie eine mutmaßliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest, weshalb bei dem Mann die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Zudem konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen die 31-jährige Halterin des Audi, welche sich vor Ort zunächst als Fahrzeugführerin zu erkennen gegeben hatte, wurden zudem entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wernau (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Kirchheimer Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Einbrecher über eine Hintertür gewaltsam Zutritt zum Gastraum verschafft haben, in welchem die darin befindlichen Spielautomaten angegangen wurden. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten am Tatort Spuren. Ein Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ofterdingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Fahrzeugbrand sein, zu dem Feuerwehr und Polizei am Samstagnachmittag nach Ofterdingen ausgerückt sind. Gegen 17.10 Uhr bemerkte der Besitzer eines Fords eine Rauchentwicklung sowie einen sich daraus entwickelnden Brand im Motorraum und setzte den Notruf ab. Der Brand breitete sich so schnell aus, dass der Ford trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

Dußlingen (TÜ): Brand eines Müllcontainers

Zu einem brennenden Container sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am späten Samstagabend ausgerückt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 22.30 Uhr einen rauchenden und brennenden Container bei einer Firma für Abfallverwertung mitgeteilt. Der Vollbrand des mit Elektroschrott befüllten Containers konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 33 Kräften im Einsatz war, rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Dautmergen (ZAK): Mit Pedelec gestürzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat eine 57-jährige Pedelec-Lenkerin erlitten, nachdem sie am Samstagnachmittag in einen Bachlauf gestürzt war. Gegen 16.00 Uhr befuhr die Dame mit ihrem Pedelec im Bereich des Mühlhölzleweg die Brücke über die Schlichem, als sie mit dem Lenker am Geländer streifte. Hierdurch stürzte sie vom Rad, fiel eine Böschung hinunter und kam schließlich im Bachlauf zum Liegen. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

