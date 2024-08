Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Verkehrsdelikt, Widerstände, Körperverletzung/Beleidigung zum Nachteil Rettungsdienst, Kleinbrand, Straßenverkehrsgefährdung

Reutlingen (ots)

Vor der Polizei geflüchtet

In Folge einer Verkehrskontrolle am späten Freitagabend ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Tübingen derzeit wegen zahlreicher Verkehrsdelikte gegen zwei 17-jährige Jugendliche. Gegen 23 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei einen mit zwei Personen besetzten Motorroller der Marke Peugeot im Kreisverkehr der Rommelsbacher Straße fest. Als der Rollerfahrer die Polizei bemerkte, bog er in die Bayernstraße ab und fuhr auf den Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes. Hier warf der Fahrer das Kleinkraftrad zu Boden und flüchtete zu Fuß, konnte jedoch durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen festgenommen werden. Sein Mitfahrer konnte nicht mehr angetroffen werden. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrer unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand, weswegen er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Der 17-jährige Rollerfahrer verfügte auch nicht über die notwendige Fahrerlaubnis. Aufgrund des Verdachts technischer Veränderungen an dem Roller musste dieser zudem für weitere Überprüfungen sichergestellt werden. Gegen den ebenfalls 17-jährigen Sozius, welchem der mutmaßlich Roller gehört, wurden aufgrund der technischen Veränderungen und der daraus resultierenden Fahrerlaubnispflicht ebenfalls entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Reutlingen (RT): Senior nach Verkehrsunfallflucht ermittelt

Strafrechtlich verantworten muss sich ein 87-jähriger Autofahrer, nachdem er am Freitagabend in Reutlingen einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 20.50 Uhr befuhr der 87-Jährige mit seinem Pkw der Marke BMW die Hindenburgstraße und prallte hier aus bislang unbekannter Ursache gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Zafira. Trotz eines beschädigten Reifens fuhr der 87-jährige BMW-Fahrer zunächst weiter und begutachtete dann einige Meter entfernt den Schaden an seinem Fahrzeug. Hierbei wurde er durch zwei Personen auf den von ihm verursachten Verkehrsunfall angesprochen, fuhr jedoch erneut los, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Der 87-Jährige Unfallverursacher konnte im weiteren Verlauf der Ermittlungen durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier räumte er ein, den Unfall verursacht zu haben. Aufgrund einer beim Unfall erlittenen Verletzung im Gesichtsbereich und aufgrund seines körperlichen Zustands musste der Rettungsdienst verständigt werden. Dieser brachte den Senior zur medizinischen Untersuchung in eine Klinik, wo er am Samstagmorgen wieder entlassen werden konnte. Sowohl am BMW des Unfallverursachers als auch an dem geparkten Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 4.000 Euro.

Metzingen (RT): Unklare Unfallursache (Zeugenaufruf)

Nicht eindeutig geklärt ist bislang der Hergang eines Unfalls, welcher sich am Freitagvormittag gegen 11.50 Uhr im Kreuzungsbereich Nürtinger Straße / Bachstraße ereignet hat. Der 81-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes Benz befuhr die Nürtinger Straße in Richtung Stuttgarter Straße. An der Einmündung Bachstraße kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Pkw BMW eines 63-Jährigen. Den Angaben des Mercedes-Fahrers zu Folge sei der BMW von einem Parkplatz am Fahrbahnrand eingefahren und habe den Unfall verursacht. Der BMW-Fahrer widersprach dieser Darstellung des Unfallhergangs und gab im Rahmen seiner Befragung an, dass er die Nürtinger Straße ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße befahren habe. Im Haltebereich der dortigen Ampel habe er verkehrsbedingt halten müssen. Beim Anfahren habe ihn der Fahrer des Mercedes überholt, wodurch es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen sei. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden.

Esslingen (ES): Fußgänger angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Bereits am Donnerstag ereignete sich im Jusiweg ein Verkehrsunfall, welcher erst im Laufe des Freitags zur Anzeige gelangt ist. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer einer schwarzen Limousine der Marke Daimler-Benz den Jusiweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Hierauf wurde er vom ordnungsgemäß entgegenkommenden Fahrer eines Linienbusses angesprochen, wonach sich ein Streitgespräch entwickelte. Unmittelbar danach fuhr der Fahrer des Daimler-Benz stark beschleunigend weiter entgegen der Einbahnstraße in Richtung Mutzenreisstraße und erfasste hierbei einen 58 -jährigen Mitarbeiter eines Rettungsdienstes, der in diesem Moment die Fahrbahn überquerte. Obwohl dieser zu Boden stürzte und sich mittelschwere Verletzungen zuzog, fuhr der Fahrer des Daimler-Benz ohne anzuhalten weiter. Das Polizeirevier Esslingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711/3990-0.

Esslingen (ES): Widerstand geleistet und zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme wegen eines Bedrohungssachverhaltes am Freitag gegen 23.15 Uhr in der Flandernstraße ist ein 18 -Jähriger in Begleitung einer weiteren Person aufgefallen, weil er die Maßnahmen der Polizei lautstark kommentierte. Er wurde mehrfach angewiesen, dies zu unterlassen und sich zu entfernen, wonach er sich demonstrativ auf den Gehweg setzte. Nachdem er auch einem dann ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, sollte er auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite verbracht werden, wogegen er sich erheblich wehrte und zwei Polizeibeamte leicht verletzte. Zur Beruhigung der Situation und Sicherstellung der noch andauernden Anzeigenaufnahme wurde er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Esslingen verbracht.

Esslingen (ES): Kind leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 5 -jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 19.55 Uhr erlitten. Ein 19 -jähriger Fahrradfahrer befuhr die Pliensaustraße in Richtung Neckarstraße. An der dortigen Einmündung kreuzen die beiden Eltern und das 5 -jährige Mädchen den Weg des Radfahrers, wobei das Kind in den Fahrradfahrer rennt, welcher den Unfall trotz Brems -und Ausweichversuch nicht verhindern kann. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren.

Kirchheim unter Teck (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 23.30 Uhr im Einmündungsbereich der K 1250 / K 1252 gekommen. Der 18 -jährige Fahrer eines VW Golf wollte aus Richtung Ochsenwang kommend an der Einmündung nach links in Richtung Nabern abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 30 -Jährigen, welcher mit seinem Kraftrad der Marke Yamaha die bevorrechtigte K 1250 von Nabern kommend in Richtung Egelsberg befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und mußte vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Sowohl der VW Golf wie auch das Kraftrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Dettenhausen (TÜ): Verletzte Radfahrerin

Am Freitagvormittag ist es in der Weimhalde zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen. Gegen 11.00 Uhr fuhr eine 14 -jährige Radfahrerin im Bereich der Weinhalde aus einem landwirtschaftlichen Weg unachtsam auf die Fahrbahn ein. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 34 -jährige Mercedes-Lenkerin die Weinhalde. Es kam es zur Kollision zwischen der Radfahrerin und dem Pkw, bei dem die Radfahrerin über die Motorhaube zu Fall kam. Bei der Kollision verletzte sich die 14-Jährige leicht und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Wegen Paketnachzahlung in Rage

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt gegen einen 32 -jährigen Tübinger unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 15.00 Uhr geriet der 32-Jährige mit einem Paketzusteller wegen einer Paketnachzahlung in Streit. In Folge dessen begab er sich in Richtung eines Einkaufsmarkts zu einem Geldautomaten. Hierbei pöbelte er mehrere unbeteiligte Passanten an und verhielt sich äußerst aggressiv. Eine hinzukommende Polizeistreife versuchte das Gemüt des 32-jährigen zu beruhigen, was jedoch nicht gelang. Im weiteren Verlauf der Kontrolle leistete der alkoholisierte Mann gegen die polizeilichen Maßnahmen vehement Widerstand und musste in Folge dessen auf das Polizeirevier verbracht werden. Hier konnte neben der Alkoholisierung auch eine mögliche Beeinflussung durch weitere berauschende Mittel festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Heimweg antreten, nachdem er sich beruhigt hatte.

Hechingen (ZAK): Rettungsdienst angegangen

In der Gewahrsamseinrichtung endete eine Geburtstagsfeier für einen 18-jährigen Gast, nachdem er am frühen Samstagmorgen in Hechingen eine Rettungsdienstbesatzung verbal und körperlich angegangen hatte. Gegen 02.00 Uhr wurde durch Passanten auf Grund einer nicht ansprechbaren Person ein Rettungswagen in die Sprißlerstraße zu einer dort stattfindenden Geburtstagsparty gerufen. Der 18 -jährige Patient sollte mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Als er auf einer Trage in das Fahrzeug geschoben wurde, kam der junge Mann zu Bewusstsein und schlug unvermittelt um sich. Hierbei traf er einen Sanitäter mehrmals im Bereich der Brust und des Kinns. Zudem beleidigte er die eingesetzten Rettungskräfte mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung konnte der 18-Jährige zunächst beruhigt und in eine Klinik verbracht werden. Da er auch Angehörige, welche ihn aus der Klinik abholen wollten beleidigte, musste er schlussendlich die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Jungingen (ZAK): Hecke in Brand geraten

Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist am Freitagmittag in den Heuweg nach Jungingen zu einem Brand ausgerückt. Gegen 11:45 Uhr meldete ein Anwohner zunächst einen Wohnungsbrand, woraufhin die Rettungskräfte an die Örtlichkeit entsandt wurden. Beim Eintreffen der Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der 78-jähriger Hausbesitzer im hinteren Bereich des Wohnhauses im Garten angetroffen werden. Nach ersten Feststellungen hatte er mit einem Gasbrenner Unkraut abgeflammt und hierbei eine Hecke in Brand gesetzt. Der Brand konnte jedoch durch ihn selbstständig gelöscht werden. Sachschaden entstand keiner. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort, musste jedoch nicht tätig werden.

Meßstetten (ZAK): Straßenverkehrsgefährdung (Zeugenaufruf)

Am Freitag gegen 18.30 Uhr ist es auf dem Lochenpaß zwischen Tieringen und Balingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen überholte der verantwortliche Fahrzeugführer eines schwarzen VW Polo auf dem Lochenpaß in Fahrtrichtung Balingen über die Linksabbiegespur auf Höhe der Jugendherberge zwei weitere Pkw und gefährdete dabei einen Motorradfahrer, welcher sich zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Tieringen auf der Linksabbiegespur Richtung Jugendherberge befand. Der Motorradfahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wobei auch der VW Polo äußerst knapp vor dem ersten der beiden überholten Pkw wieder nach rechts einscherte. Das Polizeirevier Balingen bittet Zeugen und insbesondere den Motorradfahrer, der nach dem Vorfall weiterfuhr, sich unter Telefonnummer 07433/264-630 zu melden. Der Motorradfahrer soll mit einem vollverkleideten Motorrad unbekannter Marke mit leicht bläulicher Farbe unterwegs gewesen sein. Der Fahrer trug einen hellen Helm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell