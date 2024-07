POL-NB: Polizeieinsätze beim Volksfest in Malchow

Penzlin (ots) - Am Nachmittag des 03.07.2024 wurde der Polizei in Waren eine Person an der Badestelle in Penzlin gemeldet, welche dortige Passanten anpöbeln und belästigen soll. Weiterhin soll der Mann Alkohol getrunken haben und dann alkoholisiert mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt unterwegs sein. Die Kollegen konnten die beschriebene Person auf dem Marktplatz in Penzlin antreffen. Es handelt sich um einen 46 ...

