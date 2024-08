Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Diebstähle aus Wohnungen und PKW; Jugendliche belästigt

Reutlingen (ots)

Schwelbrand

Zu einem Schwelbrand sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend, gegen 20.50 Uhr, in die obere Wilhelmstraße ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte wohl ein Kabel im Bereich eines an der Gebäudefassade angebrachten Werbeschilds zu glimmen begonnen, worauf sich ein Schwelbrand zwischen der Hausfassade und der Dämmung entwickelte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften angerückt war, stellte den Strom am betroffenen Gebäude ab und bekämpfte die glimmenden Glutnester. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Reutlingen (RT): Auf Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der Wannweiler Straße erlitten. Eine 75-Jährige war kurz vor 11.30 Uhr mit ihrem Volvo in Richtung Wannweil unterwegs. Dabei erkannte sie offenbar zu spät, dass der vorausfahrende, 53 Jahre alte Lenker eines BMW kurz vor dem Ortsausgang nach links abbiegen wollte und hierzu abbremste. Bei dem anschließenden Zusammenstoß zog sich die die 75-Jährige leichte Verletzungen zu, die vor Ort ambulant vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. (rd)

Bad Urach (RT): Unfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Wittlingen erlitten. Die 55-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit einer BMW auf der Uracher Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrer Maschine auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Bus eines 32-Jährigen. Der Mann konnte trotz eines Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht verhindern. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Busfahrer und seine Insassen waren ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 12.500 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle. Zudem war die Feuerwehr zur Unterstützung ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die Ortsdurchfahrt von Wittlingen gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ms)

Römerstein (RT): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW ist es am Donnerstagnachmittag auf der B28 bei Römerstein gekommen. Eine 60-Jährige wollte gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fiat 500 von der Kreisstraße 6758 auf die B28 einbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Ulm kommenden VW Multivan und kollidierte mit diesem. Hierbei wurden die Fiat-Fahrerin als auch der 56-jährige Fahrer und die 42-jährige Beifahrerin des Multivan leicht verletzt. Beide PKW, an denen Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (md)

Esslingen (ES): Holzbank in Brand geraten

Zu einem Brand im Helmensbergweg sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem dort eine öffentliche Holzbank in Brand geraten war. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und 4 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand rasch löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein auf der Bank abgestellter Einweggrill als Brandursache in Betracht kommen. (gj)

Filderstadt / Leinfelden-Echterdingen (ES): Diebstähle aus Wohnungen (Zeugenaufruf)

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen haben sich unbekannte Täter unverschlossene Terrassen- beziehungsweise Balkontüren bei Diebstählen im Bereich Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen in den letzten Tagen zu Nutze gemacht. Zunächst wurde am Donnerstag bekannt, dass bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einer Wohnung in der Obere Bachstraße in Filderstadt Bargeld und Wertgegenstände entwendet worden waren. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden im Gräbleswiesenweg in Leinfelden-Echterdingen ebenfalls Wertgegenstände und Bargeld aus einer Wohnung entwendet. Das Polizeirevier Filderstadt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (md)

Nürtingen(ES): Fahrradfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 78-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Europastraße am Donnerstagnachmittag zugezogen. Um kurz vor 14 Uhr überquerte sie wohl unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten die Europastraße auf Höhe eines Fußgängerüberwegs, obwohl die für sie geltende Ampel rot anzeigte. Ein 33-jähriger Fahrer eines Honda Civic, welcher in Richtung Bahnhof fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fahrradfahrerin. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro, an dem PKW in Höhe von circa 3.000 Euro. (md)

Filderstadt - Sielmingen (ES): Lkw umgekippt

Ein Lkw ist am Donnerstagnachmittag auf einem Baustellengelände in der Silcherstaße in Sielmingen umgekippt. Ein 46-Jähriger wollte gegen 14.20 Uhr die mit Schotter beladene Ladefläche seines Lasters entladen. Da das Fahrzeug mit dem linken Vorderrad etwas erhöht stand, kippte der Laster auf die rechte Seite, als die Ladefläche nach oben ging. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der umgestürzte Lkw wurde durch weitere Arbeiter mit einem Bagger wieder aufgerichtet. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit jeweils vier Fahrzeugen sowie acht bzw. 18 Einsatzkräften an den Unglücksort ausgerückt. (ms)

Unterensingen (ES): Kinder von Traktor gestürzt

Zwei Kinder sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend zwischen Unterensingen und den Lindenhöfen schwer verletzt worden. Ein 59-Jähriger war 19.20 Uhr mit einem Traktor im Grünstreifen parallel zu einem landwirtschaftlichen Weg unterwegs. Als er eine Unebenheit überfuhr und der Traktor ruckartig aufsetzte, lösten sich den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die provisorisch angebrachten Sicherungen zweier Kinder im Alter von fünf und neun Jahren, die oberhalb des hinteren Rads auf dem Traktor saßen. Beide Kinder stürzten in der Folge von dem Fahrzeug und wurden schwer verletzt. Während der Jüngere von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde der Ältere mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Traktorfahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. (rd)

Lenningen (ES): Diebstahl aus Pkw (Warnhinweis)

Zum wiederholten Male ist es am Donnerstagmorgen zum Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw gekommen, nachdem es bereits in den vergangenen Tagen zuvor in Lenningen dazu gekommen war. Gegen 6.45 Uhr war ein bislang unbekannter Täter in der Uhlandstraße im Ortsteil Gutenberg unterwegs und suchte nach nicht abgeschlossenen Fahrzeugen. Aus einem offenen VW entwendete er Bargeld aus einem sich darin befindlichen Geldbeutel und mehrere EC-Karten. Bis der Geschädigte den Diebstahl bemerkt hatte, wurden von dem Unbekannten bereits mehrere Zahlungen mit den Karten getätigt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: - Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge und Garagen immer, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit! Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist. - Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen! Dies lockt Kriminelle an! - Verstecken Sie Schlüssel nicht am / im Fahrzeug oder im unmittelbaren Umfeld wie z.B. der Garage - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (ms)

Tübingen (TÜ): Jugendliche belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 185cm großen und ungefähr 30 Jahre alten Mann, der am Donnerstagabend am Hirschauer Baggersee eine 17-Jährige sexuell belästigt hat, fahndet derzeit das Polizeirevier Tübingen. Der Unbekannte soll die Jugendliche, die sich in Begleitung einer Freundin befand, gegen 20.30 Uhr auf dem Liegeplatz angesprochen und ihr gegenüber anzügliche Bemerkungen gemacht haben. Zudem berührte er sie unsittlich. Als die 17-Jährige angab, nun abgeholt zu werden, lief der Unbekannte davon. Die jungen Frauen verständigen anschließend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der hellhäutige, leicht sonnengebräunte Mann hat schwarze kurze Haare und einen schwarzen Vollbart. Zur Tatzeit war er mit einem rosafarbenen T-Shirt und einer weißen, kurzen Hose bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Umhängetasche. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07071/972-1400. (rd)

Tübingen (TÜ): Unfall mit Dienstfahrzeug

Am Donnerstagabend ist es an der Einmündung Hegelstraße / Steinlachallee zu einem Verkehrsunfall mit einem Dienstfahrzeug der Polizei gekommen. Gegen 22.20 Uhr bog der 47 Jahre alte Lenker eines Zivilwagens unter Inanspruchnahme von Sonderrechten zur Unterstützung von Einsatzkräften, die infolge einer Personenkontrolle nach einer Trunkenheitsfahrt in der Steinlachallee von dem Kontrollierten bedroht wurden, von der Hegelstraße nach rechts in die Steinlachstraße ab. Dabei geriet der Wagen auf eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Ampelmast. Der Polizeibeamte wurde dabei leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Das Dienstfahrzeug blieb fahrbereit. (rd)

Tübingen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Ein 30 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Reifenplatzer am Donnerstagnachmittag auf dem Nordring gestürzt. Der Radler war kurz vor 17 Uhr bergabwärts auf dem Nordring unterwegs, als der Hinterreifen des Zweirads platzte, es sich mehrfach überschlug und der 30-Jährige daraufhin stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. (rd)

Balingen (ZAK): Motorradfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein 38 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz von seiner Suzuki am Donnerstagabend auf der L440 erlitten. Gegen 19 Uhr war der Biker bergaufwärts auf dem Lochenpass unterwegs, als er offenbar infolge eines Fahrfehlers in einer scharfen Linkskurve stürzte und gegen den Bordstein prallte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der 38-Jährige mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. (rd)

Albstadt - Ebingen (ZAK): Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine Radfahrerin am Donnerstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Ebingen in eine Klinik eingeliefert werden. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 16.20 Uhr mit einem VW Golf die Lautlinger Straße. Hierbei wollte er wenden und fuhr in eine Bushaltestelle ein. Ersten Erkenntnissen nach geriet der Mann laut Zeugen bei dem Wendemanöver mit seinem Wagen auf den sich neben der Bushaltestelle befindlichen Radweg. Eine dort radelnde, 45 Jahre alte Pedelec-Lenkerin erschrak deswegen und machte eine Vollbremsung. Im Anschluss verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Die Frau zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an ihrem Pedelec beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. (ms)

Albstadt - Truchtelfingen (ZAK): Pedale verwechselt

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Truchtelfingen ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 84-Jährige wollte gegen 14.45 Uhr mit ihrer Mercedes-Benz A-Klasse von einem Parkplatz herkommend nach rechts auf die Straße Im Wiesengrund einfahren. Hierbei verwechselte sie vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal und beschleunigte unkontrolliert mit ihrem Fahrzeug. Im Anschluss erfasste die Seniorin mit ihrem Wagen einen auf der Straße fahrenden, 44 Jahre alten Pedelec-Lenker. Der Mann wurde dadurch von seinem Fahrrad abgewiesen. Die Mercedes-Fahrerin fuhr anschließend geradeaus weiter und krachte frontal gegen einen Zaun. Die beiden Beteiligten wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Der Schaden an dem Zaun dürfte sich ebenfalls auf etwa 10.000 Euro belaufen. Das Auto musste abgeschleppt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell