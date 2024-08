Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Auseinandersetzung; Vermisster wohlbehalten aufgefunden; E-Bikes gestohlen; Brände

Pedelec-Lenker zusammengestoßen

Zwei Pedelec-Lenker sind am Donnerstagmorgen in der Straße Am Echazufer in Reutlingen zusammengestoßen und ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 59-Jähriger war gegen 6.15 Uhr auf dem Radweg von Pfullingen herkommend unterwegs und prallte dabei mit einer entgegenkommenden, 52 Jahre alten Frau zusammen. Anschließend stürzten beide Pedelec-Lenker zu Boden. Die Frau musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Mann wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den beiden Fahrrädern wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Fußgängerin angefahren

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten. Ein 31-Jähriger wollte kurz nach 18.30 Uhr mit einem Nissan von einer Grundstücksausfahrt herkommend auf die Lederstraße einfahren. Ersten Ermittlungen nach musste er hierzu zunächst verkehrsbedingt anhalten. Beim Losfahren touchierte er mit seinem Wagen eine 88 Jahre alte Fußgängerin, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg vor den Nissan gelaufen war. Anschließend stürzte die Seniorin zu Boden und verletzte sich hierbei. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Bad Urach (RT): In Blumenladen eingebrochen

In einen Blumenladen in der Stuttgarter Straße in Bad Urach ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 18 Uhr bis kurz vor 7.30 Uhr gelangte der Einbrecher vermutlich über eine gewaltsam geöffnete Schiebetür ins Innere des Geschäfts. In dem Laden hebelte er die Kasse auf und entwendete das sich darin befindliche Wechselgeld. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Wernau (ES): Brand eines Altpapiercontainers

Eine vermutlich noch glimmende und achtlos weggeworfene Zigarettenkippe hat am Donnerstagvormittag den Inhalt eines Altpapiercontainers in der Kirchheimer Straße in Wernau in Brand gesetzt. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen neun Uhr den Brand und verständigte die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen konnte das Feuer von dem Brandentdecker und weiteren Zeugen mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Durch die Flammen wurde der Kunststoffdeckel des Großraumcontainers beschädigt und Segmente eines angrenzenden Holzzauns angekokelt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. Die Feuerwehr war mit 13 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt. (ms)

Filderstadt (ES): Auseinandersetzung unter Mitbewohnern

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend in einem Wohngebäude in der Tübinger Straße ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es gegen 19.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und dessen 40 Jahre alten Mitbewohner gekommen sein. Dabei soll der Jüngere seinen Kontrahenten mit einem Bodenwischer leicht verletzt haben. Der 40-Jährige soll anschließend mit einem Spaten die Zimmertür des 30-Jährigen beschädigt haben. Da der 40-Jährige mit seinem Spaten auch auf die zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräfte zuging, mussten diese Pfefferspray einsetzen und ihm Handschließen anlegen. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Beteiligte sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rd)

Esslingen (ES): Vermissten wohlbehalten aufgefunden

Nach einem vermissten Senior haben mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber am Mittwoch gesucht. Gegen 9.30 Uhr wurde das Fehlen des an Demenz erkrankten 89-Jährigen aus einem Seniorenheim festgestellt. In der Folge wurde nach dem Mann gefahndet. Dieser konnte am Abend von einem Anwohner auf einem Grundstück in der Esslinger Straße angetroffen werden. Der unverletzt gebliebene Senior wurde anschließend zurück in sein Wohnheim gebracht. (rd)

Owen (ES): Mehrere E-Bikes gestohlen (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Ein Fahrraddieb hat in den vergangenen Wochen sein Unwesen in Owen getrieben. Zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, sechs Uhr, schob der Unbekannte vermutlich das Tor einer Garage in der Schießhüttestraße nach oben und stahl daraus zwei E-Bikes. Im selben Zeitraum entwendete vermutlich derselbe Täter ein weiteres, mittels Schloss gesichertes und hinter einem Carport in der Steigstraße abgestelltes Elektrorad. Bereits vom 16. auf 17. Juli waren aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße zwei verschlossen darin abgestellte E-Bikes gestohlen wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 18.000 Euro. Hinweise von Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt der Polizeiposten Lenningen unter Telefon 07026/60019-0 entgegen.

Zudem rät die Polizei in diesem Zusammenhang:

- Sichern Sie ihr Rad sowie wertvolle Zubehörteile mit stabilen Schlössern von geprüfter Qualität. Achten Sie darauf, dass das Fahrradschloss groß genug ist, um Ihr Rad an einem fest verankerten Gegenstand, wie z.B. einem Fahrradständer, anzuschließen.

- Sichern Sie Ihr Fahrrad auch bei kurzer Abwesenheit und auch dann, wenn sie es in einem abgeschlossenen Raum wie z.B. einem Keller oder einer Garage abstellen.

- Wurde ihr Fahrrad gestohlen, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und melden Sie den Diebstahl bei Ihrer Versicherung. Eine möglichst detaillierte Beschreibung ist für eine anschließende Suche und die Zuordnung des Rads zum rechtmäßigen Eigentümer hilfreich. Hierzu eignet sich ein sogenannter Fahrradpass, den viele Händler Kauf eines Rades ausstellen. Auch individuelle Kennzeichnungen, wie Rahmen- oder Codiernummern erleichtern die Ermittlung des Eigentümers. Unter anderem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet entsprechende Codierungen an.

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nachbarschaft und verständigen Sie bei einer entsprechenden Feststellung die Polizei.

Weitere Tipps und Hinweise finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/elektroraeder-vor-diebstahl-schuetzen/ (rd)

Bisingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar infolge gesundheitlicher Probleme hat ein 64-Jähriger am Donnerstagvormittag einen Verkehrsunfall auf der B463 verursacht. Der Mann befuhr gegen 9.45 Uhr mit einem Opel die Bundesstraße in Richtung Haigerloch und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Opel und kam auf einem angrenzenden Flurstück auf den Rädern zum Stehen. Der 64-Jährige, der seinen Wagen selbstständig verlassen konnte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sein Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rd)

Geislingen (ZAK): Rauch und Flammen an landwirtschaftlichem Misthaufen

Zu einem leicht brennenden landwirtschaftlichen Misthaufen sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Donnerstagvormittag ausgerückt. Ein Zeuge hatte kurz vor zehn Uhr den rauchenden und brennenden Misthaufen, auf dem auch Rasenschnitt entsorgt worden war, am Ortsrand von Geislingen südlich der Isinger Straße entdeckt und gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug vor Ort war, hatte der Zeuge die kleineren Flammen bereits mit einem Brett erstickt. Ein Sachschaden war nicht entstanden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf eine Straftat. Zur Unterstützung der polizeilichen Maßnahmen war vorsorglich ein Polizeihubschrauber mit ihm Einsatz. (gj)

