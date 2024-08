POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 15.08.2024/11.41 Uhr

Reutlingen (ots) - Schadensträchtiger Verkehrsunfall Ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 28 entstanden. Ein 19-Jähriger war kurz nach 18 Uhr mit einem Mercedes-Benz ML350 an der Anschlussstelle Reutlingen-Zentrum auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen aufgefahren. Am Ende des Beschleunigungsstreifens kollidierte er hierbei beim Fahrstreifenwechsel mit ...

mehr