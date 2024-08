Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Exhibitionisten aufgetreten

Reutlingen (ots)

Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 28 entstanden. Ein 19-Jähriger war kurz nach 18 Uhr mit einem Mercedes-Benz ML350 an der Anschlussstelle Reutlingen-Zentrum auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen aufgefahren. Am Ende des Beschleunigungsstreifens kollidierte er hierbei beim Fahrstreifenwechsel mit der rechten Seite eines auf der B 28 fahrenden Sattelzugs eines 37 Jahre alten Mannes. Im Anschluss prallte der Mercedes noch gegen die rechtsseitige Leitplanke. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Akku löst Brand aus

Zum Brand in einer Garage sind die Einsatzkräfte am Mittwochabend in die Berggasse ausgerückt. Gegen 19.15 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem es in der Garage zu einer Verpuffung und einem anschließenden Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit 19 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand schnell löschen. Bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt am Akku eines in der Garage abgestellten Pedelecs brandursächlich gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (gj)

Esslingen-Weil (ES): In der Öffentlichkeit ausgezogen und selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag in der Weilstraße vor einem Vereinsheim onaniert. Gegen 11.45 Uhr sah eine Zeugin auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen vollständig nackten Mann vor einem Vereinsheim gehend, der offenbar dabei war, sich selbst zu befriedigen. Im Anschluss zog er sich wieder an und fuhr mit einem augenscheinlich älteren Fahrrad davon. Der unbekannte Täter, der im Zuge der sofortigen polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnte, war circa 50 Jahre alt, hatte kurze Haare. Bekleidet war er nach der Tat vermutlich mit einem grünen Oberteil und einer kurzen Hose. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (gj)

Esslingen (ES): Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 45-Jährigen. Eine Frau hatte einen zunächst unbekannten Verdächtigen auf dem Ebershaldenfriedhof mit entblößtem Glied auf einem Fußweg wahrgenommen hatte. Nachdem er seine Hose wieder geschlossen hatte, wollte er sich neben die 67-Jährige auf eine Parkbank setzen, was diese entschieden ablehnte. In der Folge setzte sich der Mann etwas entfernt auf einen Stein und beobachtete die Frau weiter, die kurz nach 14 Uhr die Polizei alarmierte. Durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Esslingen konnte der 45-Jährige noch auf dem Friedhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen sieht er nun einer Strafanzeige entgegen. Ob der Mann für weitere, ähnliche Taten in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeugen oder weitere Geschädigte werden um Hinweise an das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 gebeten. Insbesondere eine noch unbekannte Frau, die sich zur fraglichen Zeit auf dem Friedhof aufgehalten hat und den Verdächtigen gesehen haben dürfte, wird gebeten, sich zu melden. (gj)

Ostfildern-Ruit (ES): Mofafahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine Mofafahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Ruit zugezogen. Die 47-Jährige war gegen 16.50 Uhr in der Forststraße unterwegs und wollte in die bevorrechtigte Kirchheimer Straße einfahren. Ersten Erkenntnissen nach verlor sie hierbei die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte zu Boden. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort musste sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ob es zu einem Kontakt mit einem auf der Kirchheimer Straße fahrenden Pkw eines 74 Jahre alten Mannes gekommen war, muss noch ermittelt werden. (ms)

Mössingen (TÜ): Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf dem Mössinger Nordring ereignet. Eine 25-Jährige war gegen 16.10 Uhr mit einem VW Golf in Richtung Öschingen unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr mit der Karl-Naggy-Straße kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Volvo eines 64 Jahre alten Mannes zusammen. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde im Anschluss auf eine angrenzende Wiese geschleudert. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Volvo-Fahrer erlitt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 60.000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung und Reinigung der Fahrbahn waren die Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Albstadt (ZAK): Radfahrer gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat sich ein gestürzter Radfahrer am Mittwochnachmittag in Lautlingen zugezogen. Der 47-Jährige befuhr kurz vor 15 Uhr mit seinem Herrenrad die Laufener Straße und wollte bei stockendem Verkehr nach rechts auf den Gehweg auffahren. Hierbei blieb er am hohen Bordstein hängen und kam zu Fall. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. (ms)

Balingen (ZAK): An geparktem Fahrzeug hängengeblieben

Ein gestürzter Pedelec-Lenker musste am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Balingen in eine Klinik gebracht werden. Der 85-Jährige befuhr kurz vor 14 Uhr mit seinem Pedelec die Straße Neige, als er aus bislang ungeklärter Ursache am Spiegel einer geparkten Mercedes-Benz B-Klasse hängenblieb. Im Anschluss stürzte der Senior zu Boden. Er wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen nach zog er sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

