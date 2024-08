Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Bedrohung mit Messer

Reutlingen (ots)

Fahrradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 56-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Reutlinger Straße am Dienstagabend zugezogen. Gegen 17.50 Uhr befuhr der Mann den Radweg parallel zu den Bahngleisen auf Höhe der Sondelfinger Sportanlagen. Vor ihm fuhr eine 52-jährige Fahrradfahrerin, die beim Vorbeifahren eines entgegenkommenden PKW an einer Hecke hängen blieb und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stürzte über das Fahrrad der Frau, wobei er schwere Verletzungen am Arm erlitt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. (md)

Reutlingen (RT): Radfahrer gestürzt

Ein 86-Jähriger musste am Mittwochvormittag nach einem Sturz von seinem Fahrrad vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Kurz nach 9.30 Uhr stürzte der Senior in der Johannesstraße ersten Erkenntnissen zufolge beim Absteigen von seinem Rad. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Filderstadt (ES): In Firmengebäude eingebrochen

In einen Autohandel im Nord-West-Ring ist zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eingebrochen worden. Im Zeitraum von 18 Uhr bis 7.20 Uhr gelangte der Unbekannte über ein Fenster ins Innere des Gebäudes. Darin verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einem Büro und entwendete daraus Bargeld. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Albstadt (ZAK): Mit entgegenkommendem Pkw kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Einmündung Neuweiler-/Panoramastraße entstanden. Ein 31-Jähriger befuhr kurz vor sieben Uhr mit einem VW die Neuweilerstraße in Richtung Hechinger Straße. Als er an der Einmündung mit der Panoramastraße nach links in diese abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW eines 32 Jahre alten Mannes. Der VW wurde in der Folge gegen den in der Panoramastraße wartenden Opel eines 61-Jährigen geschleudert. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Sowohl der VW als auch der BMW mussten abgeschleppt werden. (rd)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Mit Messer bedroht (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag vor dem Hallenbad in der Grüngrabenstraße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Albstadt-Ebingen. Ein 60-jähriger Mann, der rund um das Hallenbad Reinigungsarbeiten durchführte, hatte hierzu seinen unter anderem mit Werkzeug beladenen Transporter mit offenen Flügeltüren vor dem Haupteingang des Gebäudes abgestellt. Als er gegen 14.15 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, traf er auf zwei unbekannte, junge Männer, die gerade die Türen des Transporters schlossen. Als er die beiden auf ihr verdächtig erscheinendes Verhalten ansprach, entwickelte sich ein kurzes Streitgespräch, in dessen Verlauf einer der Beiden ein Messer zog und den 60-Jährigen damit bedrohte. Sein Begleiter ging dazwischen und verhinderte möglicherweise Schlimmeres. Zu einem Angriff auf den 60-Jährigen kam es nicht. Die jungen Männer entfernten sich zu Fuß in Richtung Langwatte. Gegen den unbekannten Messerträger wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.

Dieser war etwa 25 - 30 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und schlank, hatte helles/gräuliches, kurzes Haar und einen Dreitagebart, war mit einem langen, grauen Jogginganzug bekleidet und wirkte verwahrlost. Er hatte ein Mountainbike bei sich, das er schob. Die zweite Person war etwa gleich alt, aber deutlich größer, hatte eine normale Statur und langes, helles Haar, das er im Nacken offen trug. Das Oberhaar war hingegen zu einem Dutt gebunden. Er war bekleidet mit einer langen, weißen Sporthose und einem Basketball-Shirt mit unbekannter Rückennummer. Hinweise auf den Messerträger und seinen Begleiter, der als Zeuge gesucht wird, nimmt die Polizei unter 07431/935301-0 entgegen.

