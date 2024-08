Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand bei Dettingen, Unfall mit schwerverletztem Pedelec-Lenker Meßstetten

Reutlingen (ots)

Dettingen Teck (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Fahrzeugbrand sein, zu dem Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagmittag nach Dettingen ausgerückt sind. Gegen 11.35 Uhr war der 24-jährige Fahrer eines Fiat Ducato mit Anhänger auf der B 465 aus Richtung Owen kommend nach Kirchheim unterwegs. Auf Höhe der Ampelanlage an der Kreuzung mit der Teckstraße schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum, worauf der Fahrer am rechten Fahrbahnrand anhielt. Der Brand breitete sich so schnell aus, dass der Transporter trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und acht Wehrleuten vollständig zerstört wurde. Der mit Schüttgut beladene Anhänger wurde nur geringfügig in Mitleidenschaft gezogen. Das Gespann wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus wurde durch den Brand auch der Asphalt beschädigt, weshalb Mitarbeiter der Straßenmeisterei Kirchheim im Einsatz waren. Verletzt wurde niemand. Die Bundesstraße war zwischen Owen und Dettingen/Ortsmitte bis etwa 12.45 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Aufgrund der Straßenschäden besteht weiter eine Teilsperrung, die aber vor Ort umfahren werden kann. (ak)

Meßstetten (ZAK): Pedelec-Fahrer kollidiert mit Bus

Ein Pedelec-Fahrer ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 73-jähriger Radler gegen 8.30 Uhr aus einem Fahrradweg am Ortsausgang Unterdigisheim auf die Nusplinger Straße ein. Vermutlich aus Unachtsamkeit dürfte er hierbei einen von links kommenden, bevorrechtigten Omnibus Iveco übersehen haben. Der 53 Jahre alte Busfahrer konnte trotz Notbremsung eine Kollision mit dem Radfahrer nicht verhindern und der Radler prallte seitlich gegen den Bus. Der 73-jährige Pedelec-Lenker erlitt dadurch so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Am Pedelec entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro, während der Sachschaden am Bus Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro betragen dürfte. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell