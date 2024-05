Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: BMW rammt Kia und flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Donnerstag aus der Schützenstraße gemeldet worden. Nach Angaben des betroffenen Fahrzeugbesitzers wurde sein Kia Sorento gegen 19.15 Uhr von einem BMW gerammt. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Am Kia blieb ein Streifschaden am Radkasten vorne rechts sowie an der Beifahrertür zurück. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und den Halter des Kia verständigt. Die Ermittlungen nach dem BMW-Fahrer laufen. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. |cri

