Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Firma; Brand in Bäckerei

Reutlingen (ots)

Mit geparkten Fahrzeugen kollidiert

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 31.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen in der Roßbergstraße ereignet hat. Ein 66-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit einem Mercedes Marco Polo auf der Roßbergstraße unterwegs. Dabei geriet er aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf sowie einen VW Caddy. Der 66-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rd)

Münsingen (RT): In Firma eingebrochen

Eine Firma in der Dottinger Straße ist von Samstag auf Sonntag das Ziel von einem Einbrecher gewesen. Zwischen 14.30 Uhr und acht Uhr drang der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in einen Büroraum ein. Daraufhin machte er sich an einem Tresor zu schaffen, aus dem er Bargeld entwendete. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Lichtenstein (RT): Zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 21-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der L387 zwischen Unterhausen und Holzelfingen verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 15.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Steige unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn in der scharfen Kurve im Bereich der Zufahrt zum Sportheim die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in die Leitplanken knallte, bevor sein Wagen entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Allerdings war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 8.000 Euro, der Schaden an den Leitplanken auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Lichtenstein (RT): Gegen Baum geprallt

Schwere Verletzungen hat sich eine 27-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K6732 zugezogen. Gegen 15 Uhr befuhr die Dame mit ihrem Opel Corsa die Kreisstraße vom Schloss Lichtenstein kommend in Richtung der L230. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam sie aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem Opel, der nicht mehr fahrbereit war und durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (md)

Aichwald (ES): Gegen Hauswand geprallt

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend in der Rieslingstraße im Ortsteil Aichelberg ereignet. Eine 31-Jährige war mit ihrem Nissan Micra kurz vor 21 Uhr in Fahrtrichtung Schnaiter Straße unterwegs, als sie vermutlich auf Grund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Nachdem der PKW zunächst von einer Mauer abgewiesen wurde, fuhr er durch mehrere Vorgärten auf der gegenüberliegenden Straßenseite und kam an einer Hauswand zum Stillstand. Die zunächst nicht ansprechbare Fahrerin hat sich nach derzeitigem Stand durch den Unfall keine Verletzungen zugezogen und konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der PKW wurde in einer aufwändigen Bergung mittels eines Krans aus dem Vorgarten gehoben. An dem Nissan entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der Gesamtschaden an der Hauswand und den beschädigten Vorgärten wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. (md)

Esslingen (ES): Brand in Bäckerei

Starke Rauchentwicklung aus einer Bäckerei hat am Montagmorgen, gegen 6.35 Uhr, zum Einsatz der Rettungskräfte in der Stuttgarter Straße geführt. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, alarmierte die Hausbewohner über der Bäckerei und geleitete diese nach draußen. Der Mitarbeiter der Bäckerei hatte die Backstube bereits verlassen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Steuereinheit eines Backofens, möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war, der von der Feuerwehr zügig gelöscht werde konnte. Verletzt wurde niemand, sodass der vorsorglich mit angefahrene Rettungsdienst nicht eingesetzt werden musste. Alle Hausbewohner konnten im Anschluss zurück in ihre Wohnungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 bis 10.000 Euro belaufen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gegen Baum geprallt

Leicht verletzt wurde eine 77-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag am Kreisverkehr Esslinger Straße / Plieninger Straße im Stadtteil Echterdingen ereignet hat. Die Frau war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Ford im Kreisverkehr unterwegs und wollte in Richtung Plieninger Straße ausfahren. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel, bevor sie zuerst gegen einen am Fahrbahnrand liegenden Stein prallte und im weiteren Verlauf gegen einen Baum krachte, wo ihr Ford zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 40.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Aichwald (ES): Unter Betäubungsmitteleinfluss von der Straße abgekommen

Ein 23-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Schanbach seinen Führerschein abgeben. Der Mann war gegen 7.10 Uhr mit einem mit drei Personen besetzten VW Golf auf der Aichschiesser Straße in Richtung Schanbach unterwegs, als er vor dem Kreisverkehr mit der Krummhardter Straße mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Ein 24 Jahre alter Mitfahrer, der auf der Rücksitzbank gesessen hatte, wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch unverletzt. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, musste er in der Folge eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. (rd)

Ammerbuch (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Lange Gasse / Nagolder Straße ereignet hat. Ein 55-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit seinem VW auf der Langen Gasse unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Nagolder Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 42 Jahre alten Radler, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand blieben beide Fahrzeuge unbeschädigt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell