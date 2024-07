Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Gräfenhain (Landkreis Gotha) (ots)

Am 11. Juli, gegen 08.15 Uhr lief eine 25-Jährige von der Turmstraße in Richtung Weststraße, als ihr ein bislang unbekannter Mann entgegenkam. Als der Unbekannte die Frau passiert hatte, entnahm er seiner Bauchtasche einen Gegenstand, welchen die 25-Jährige als Messer wahrnahm und führte Stichbewegungen in ihre Richtung aus. Die Frau flüchtete unverletzt in Richtung Bushaltestelle und der unbekannte Mann entfernte sich in Richtung St.-Florian-Straße. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: -männlich, jung aussehend -170-175cm groß -mitteleuropäischer Phänotyp, vermutlich deutsch -helleres, mittellanges Haar -kein Bart und keine Brille zur Tatzeit -auffällige Gangart "schlaksig" -war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Hoodie mit weißer Aufschrift auf dem Rücken sowie einer Bauchtasche -trug eine dunkelblaue Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff Möglicherweise stammt der unbekannte Mann aus Gräfenhain oder der näheren Umgebung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0178461/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell