LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Gotha (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen dem 12. Juli, 18.00 Uhr und dem 13. Juli, 06.30 Uhr widerrechtlich auf das Gelände eines Tierparkes im Töpfleber Weg und drangen fortfolgend gewaltsam in ein dort befindliches Verwaltungsgebäude ein. Entwendet wurde Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.600 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter ...

mehr