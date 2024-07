LPI-GTH: E-Bike entwendet- Zeugensuche

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - In den frühen Stunden des heutigen Tages führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Straße "Denkmalplatz" durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 41-jährigen Fahrer eines VW. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen ...

mehr