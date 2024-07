LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein 47jähriger Mann aus Georgenthal geriet am Samstagabend in der Eisenacher Altstadtstraße in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten hierbei fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt. Der Mann muss sich nun deswegen verantworten. (cw) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

