Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Liebenstein/Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 16.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L2149 zwischen Plaue und Liebenstein. Ein 38-jähriger Fahrer eines Ford fuhr von Liebenstein in Richtung Plaue und überholte in einer Rechtskurve ein vorausfahrendes Fahrzeug. Darauffolgend misslang es dem Mann wieder rechtzeitig einzuscheren, sodass er frontal mit einem entgegenkommenden Opel kollidierte, welcher von einer 62-Jährigen gefahren wurde. Beide Fahrzeugführer sowie die 89-jährige Beifahrerin der 62-Jährigen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber kam dafür zum Einsatz. Die 89-Jährige erlag in der Klinik ihren Verletzungen. Ein Atemalkoholwert bei dem 38-Jährigen ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Ein Gutachter wurde zur Verkehrsunfallaufnahme hinzugezogen. (jd)

