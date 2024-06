POL-KB: Edertal-Mehlen - Unbekannter wirft Feuerwerkskörper auf Sportplatz, Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung

Korbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein unbekannter Täter bei einem Landmaschinenhandel im Viehweg in Goddelsheim ein. Der Täter hatte ein Fenster aufgehebelt und konnte so in einen Verkaufsraum gelangen. Hier entwendete er eine geringe Menge Bargeld aus einer Kasse. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation ...

mehr