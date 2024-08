Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Farbe gelangt in den Paasbach - Feuerwehren aus Sprockhövel und Hattingen im Umweltschutz-Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 19:18 Uhr zu einem Umwelteinsatz am Gedulderweg alarmiert. An der Stadtgrenze zu Hattingen wurde eine Verunreinigung des Paasbaches gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine milchige Eintrübung des Gewässers fest und forderten sowohl das Ordnungsamt als auch die untere Wasserbehörde an. Die Feuerwehr Hattingen wurde zur Kontrolle des auf ihrem Stadtgebietes befindlichen Bachverlaufs informiert. Im weiteren Einsatzverlauf konnte die Ursache in einem oberhalb liegenden Wohngebiet festgestellt werden: In einen Sinkkasten sind Reste mineralischer Farbe eingeleitet worden. Über die Kanalisation entstand hierdurch eine Kontamination des Gewässers.

Insgesamt dauerte der Einsatz für die Kräfte der Feuerwehren aus Sprockhövel und Hattingen rund eineinhalb Stunden an.

Zu einem weiteren Einsatz kam es am späten Abend um 23:45 Uhr: In einer Senioreneinrichtung im Ortsteil Haßlinghausen löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Vor Ort hatte ein Rauchmelder im Dachgeschoss des Objektes ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich ohne jegliche Feststellung einer Schadenlage. Der Einsatz konnte nach Erkennen der Fehlauslösung abgebrochen werden.

Fotos: Höffken

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell