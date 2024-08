Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmelder löst in Wohngebäude aus

Sprockhövel (ots)

Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 22.20 Uhr zu einem Wohngebäude in der Heidestraße gerufen. Dort hatte im Keller des Gebäudes ein Brandmelder ausgelöst. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen unter Atemschutz in den Kellerbereich des Gebäudes vor. Dort konnte jedoch keine Ursache für das Auslösen des Brandmelders festgestellt werden. Nach Rückstellung der Brandmeldeanlage konnten die Einsatzkräfte den Einsatz gegen 23.00 Uhr beenden.

