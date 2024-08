Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Verkehrsunfälle & CO-Alarm

Bereits am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Elfringhauser Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad. Die nachgeforderte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und streute ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Der Kradfahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Der Einsatz endete nach rund 30 Minuten.

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 13 Uhr zu einem gemeldeten CO-Alarm in einem Wohnhaus an der Sirrenbergstraße alarmiert. Der Bewohner hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte die Räumlichkeiten bereits verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte das Wohnhaus mit Messgeräten. Auffälligkeiten konnten nicht festgestellt werden; eine Störungsmeldung der Heizungsanlage veranlasste die Einsatzkräfte jedoch dazu die Anlage bis auf Weiteres außer Betrieb zu nehmen.

Der Einsatz endete nach rund 30 Minuten.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Donnerstagabend gegen 18 Uhr alarmiert. Die Notrufmeldung kam über ein E-Call-System eines verunfallten Fahrzeugs auf der BAB 43. An dem Unfall waren ansonsten keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Die Feuerwehr sicherte auch hier die Unfallstelle ab und streute ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs, bei dem alle Airbags ausgelöst hatten, wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Der Einsatz endete nach rund 45 Minuten.

