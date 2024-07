Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Wittener Straße

Brücke unter Wasser

Sprockhövel (ots)

Am Montag, den 22.07.24 wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu einem Verkehrsunfall auf der Wittener Straße in Höhe der dortigen Tankstelle gerufen. Am Unfall waren zwei Fahrzeuge mit drei Personen beteiligt. Zwei Personen klagten über leichte Schmerzen. Die Einsatzkräfte betreuten die Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Weiter wurde die Einsatzstelle gegen den laufenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Es waren acht Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen für 40 Minuten im Einsatz.

Heute, am 23.07.24 wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sprockhövel um 19:05 Uhr zur Autobahnbrücke der A43 auf der Querspange gerufen. Durch den Starkregen war die Fahrbahn überflutet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Wasser bereits abgeflossen. Ein Eingreifen der Feuerwehrkräfte war nicht mehr erforderlich. Es waren fünf Feuerwehrleute mit einem Fahrzeug vor Ort. Der Einsatz dauerte 25 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell