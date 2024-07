Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Gemeldeter PKW-Brand nach Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 18:19 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Haßlinghauser Straße alarmiert. Vor Ort war ein Fahrzeug auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren. Die anfängliche Meldung, dass sich ein Brand am Unfallfahrzeug entwickelt haben soll, konnte nicht bestätigt werden. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs, bei dem die Airbags ausgelöst hatten, hatte beim Eintreffen der Feuerwehr dieses bereits verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht; ein Transport in ein Krankenhaus erfolgte jedoch nicht.

Die Feuerwehr sperrte den Unfallbereich ab, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterie ab. Anschließend wurde die Unfallstelle nach rund 30 Minuten an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren 24 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell