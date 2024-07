FW-EN: Gemeldete Rauchentwicklung

Sprockhövel (ots) - Am Montag, den 22.07.24 wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu einem Verkehrsunfall auf der Wittener Straße in Höhe der dortigen Tankstelle gerufen. Am Unfall waren zwei Fahrzeuge mit drei Personen beteiligt. Zwei Personen klagten über leichte Schmerzen. Die Einsatzkräfte betreuten die Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Weiter wurde ...

