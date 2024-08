Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rettet Hund & Verkehrsunfall auf Landstraße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sprockhövel (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu zwei Einsätzen alarmiert: Gegen 6:30 Uhr kam der erste Notruf vom Gedulderweg. Vor Ort hatte sich ein Hund über eine Dachloggia eines Mehrfamilienhauses auf das Dach verirrt und kauerte an der Dachrinne. Die Feuerwehr brachte eine Drehleiter in Stellung und rettete den Vierbeiner aus seiner misslichen Lage. Anschließend konnte das Tier wohlbehalten an die Eigentümerin übergeben werden.

Gegen 10:30 Uhr ereignete sich auf der Wuppertaler Straße ein Verkehrsunfall. Vor Ort war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommast geprallt. Der Mast, welcher der Straßenbeleuchtung diente, lag im Anschluss quer über der Straße. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Stromleitung wurde vor Ort durch eine fachkundige Feuerwehrkraft abgeklemmt, bevor der Mast beiseite geräumt wurde. Nach einer Reinigung der Fahrbahn wurde der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell