Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeikommissariat Duderstadt erstmals unter weiblicher Führung: Erste Polizeihauptkommissarin Julia Huhnold hat die Leitung der Eichsfelder Dienststelle übernommen

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Das Polizeikommissariat Duderstadt ist unter neuer Führung: Erste Polizeihauptkommissarin Julia Huhnold hat zum 1. Mai 2024 die Leitung des Polizeikommissariats Duderstadt übernommen. Die Dienststelle steht damit erstmals unter weibliche Führung. Die 42-Jährige folgt auf Karl-Hubert Wüstefeld, der mit Ablauf des Aprils in den Ruhestand gegangen ist. Julia Huhnold hat ihren Dienst in der Eichsfelder Dienststelle bereits angetreten und das Kommissariat in den vergangenen Wochen kennengelernt.

Julia Huhnold hat den Polizeiberuf von der Pike auf erlernt. Nach dem Abitur und dem Studium an der damaligen Fachhochschule für Verwaltung und Recht - Fachbereich Polizei - in Hann. Münden war sie ab 2004 zunächst in der Bereitschaftspolizei Niedersachsen als Einsatzbeamtin tätig. 2008 wechselte sie als Sachbearbeiterin in den Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Göttingen. In Duderstadt ist sie keine Unbekannte, hier sammelte sie ihre erste Führungserfahrung - als Dienstschichtleiterin. Huhnolds Weg sollte sie zunächst aber in den Behördenstab der Polizeidirektion Göttingen führen: 2016 wechselte sie ins Grundsatzdezernat und übernahm die Leitung der Pressestelle, die sie vier Jahre lang erfolgreich führte. 2020 wechselte sie schließlich in den Bereich Strategie und Controlling, wo sie bis zum Wechsel nach Duderstadt blieb und sich um die langfristige Ausrichtung der Göttinger Behörde kümmerte.

"Nach fast acht Jahren Behördenstab, in denen ich unglaublich viel gelernt habe und mit tollen Menschen an der Entwicklung unserer Organisation arbeiten durfte, freue ich mich jetzt, dieses Wissen und meine Erfahrung wieder in der Praxis anwenden zu können. Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf meine neue Aufgabe, die ich mit Spaß, Energie und Kreativität, aber auch mit dem gebotenen Respekt angehen werde. Ich habe eine top aufgestellte Dienststelle von meinem Vorgänger Karl-Hubert Wüstefeld übernommen, möchte seine erfolgreiche Arbeit fortführen und natürlich am Puls der Zeit neue Impulse zum Wohle unserer Polizei und der Menschen, die hier arbeiten und leben, setzen", sagt die neue Dienststellenleiterin und ergänzt: "Für diese Aufgabe habe ich ein tolles Team aus erfahrenen Kolleginnen und Kollegen sowie jungen, kreativen Mitarbeitenden. Außerdem kann ich auf bewährte Strukturen und starke Netzwerke bauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Institutionen im gesamten (Kommissariats-)Bereich und ebenso auf den Austausch mit vielen Bürgerinnen und Bürgern."

"Julia Huhnold bringt für ihre neue Tätigkeit zwei ganz wichtige Dinge mit: Sie kennt die Polizeiarbeit an der Basis ganz genau und weiß, welche Belange unsere Polizistinnen und Polizisten bewegen. Sie hat aber aufgrund ihrer Tätigkeit im Bereich Strategie und Controlling auch einen sehr guten Blick für das große Ganze. Nicht nur deswegen, sind wir überzeugt, dass Frau Huhnold die richtige Person an der richtigen Stelle ist", sagt Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, anlässlich der Amtseinführung der Ersten Polizeihauptkommissarin. "Ich bin sicher, dass sie die Herausforderungen, die auf sie zukommen werden, meistern wird und wünsche ihr für alle zukünftigen Entscheidungen ein glückliches Händchen", so Wulff-Bruhn.

Julia Huhnold stammt aus der Region und lebt mit ihrem Sohn und ihrem Partner in der Gemeinde Gleichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell