Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen beteiligt sich am 12. Deutschen Diversity-Tag

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Anlässlich des heute stattfindenden 12. Diversity-Tags hat die Polizeidirektion Göttingen, als Mitglied der Charta der Vielfalt, gemeinsam mit den dazugehörigen Polizeiinspektionen Göttingen, Northeim und Nienburg/Schaumburg Spenden für die Harz-Weser-Werke gGmbH gesammelt. Dabei kam eine Summe in Höhe von 750 Euro zusammen, die bei einem gemeinsamen Termin am Montag (27. Mai) übergeben wurde.

Ursprung des Deutschen Diversity-Tags

Der Deutsche Diversity-Tag findet seit 2012 jährlich im European Diversity Month, dem Monat Mai, statt. Initiiert wurde der Aktionstag von der Charta der Vielfalt e.V. - der größten Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Diversität in Unternehmen und Institutionen Deutschlands. Das Ziel der Charta der Vielfalt ist es, ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem alle Mitarbeitenden einander wertschätzen - unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. Bis heute haben mehr als 5.000 Organisationen die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Die Polizeidirektion Göttingen gehört seit 2021 dazu. Der Diversity-Tag bietet Unternehmen und Institutionen die Möglichkeit, sich mit dem Thema Vielfalt zu beschäftigen und durch gezielte Aktionen eine inklusive Arbeitsumgebung zu fördern.

Polizei engagiert sich mit besonderer Aktion

"Wie uns aktuelle Geschehnisse weltweit zeigen, nehmen demokratiefeindliche Strömungen immer mehr zu und verdeutlichen die Dringlichkeit, dass jede und jeder Einzelne sich gegen Hass und Diskriminierung positioniert und für eine vielfältige Gesellschaft stark machen sollte. Für uns als Polizei hat der Schutz unserer demokratischen Werte oberste Priorität, weshalb wir auch seit 2021 Mitglied der Charta der Vielfalt sind. Mit der Unterschrift haben wir uns dazu verpflichtet, Vielfalt und Wertschätzung in der Arbeitswelt zu fördern - und wir halten unser Versprechen. Noch nie waren wir bei der Polizei so vielfältig wie heute, und genau daraus können wir unsere Stärke ziehen. Denn Diversität in der Belegschaft sorgt für frische und neue Impulse in der Zusammenarbeit, steigert die Produktivität, fördert die Kreativität und wappnet uns noch besser für all die Herausforderungen, mit denen wir täglich konfrontiert werden", erklärt Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn.

Gemäß der Charta der Vielfalt gibt es sieben verschiedene Vielfaltsdimensionen: Alter, ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung sowie soziale Herkunft. Die Polizeidirektion Göttingen hat dieses Jahr den Fokus auf die Dimension körperliche und geistige Fähigkeiten gelegt. Die Präsidentin äußert sich dazu wie folgt: "Das Motto des diesjährigen Diversity-Tags lautet 'Stimme für Vielfalt - 365 Tage im Jahr'. Den heutigen Tag haben wir zum Anlass genommen, um mit einer ganz besonderen Aktion, die zu unterstützen, die sich das ganze Jahr über in außerordentlichem Ausmaß für ein inklusives Arbeiten und Zusammenleben einsetzen. Gemeinsam mit unseren regionalen Polizeiinspektionen Northeim, Göttingen und Nienburg/Schaumburg haben wir den Mai über Spenden für einen der größten Träger von Assistenzleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen in Südniedersachsen gesammelt: Die Harz-Weser-Werke gGmbH. Sie setzen sich im Gebiet zwischen Harz und Weser dafür ein, dass Menschen mit Beeinträchtigungen selbstbestimmt wohnen, arbeiten und leben können. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir sie, ihre herausragende Arbeit und ihr Engagement mit unserer Aktion und dem gesammelten Geld unterstützen können."

Zur feierlichen Spendenübergabe trafen sich Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn, der Leiter der Polizeiinspektion Göttingen Rainer Nolte sowie die Leiterin der Polizeiinspektion Northeim Maren Jäschke mit dem Geschäftsführer Ditmar Hartmann und der Referentin für Marketing und Kommunikation Cläre Lindenmaier von der Harz-Weser-Werke gGmbH in den Räumlichkeiten der Polizeidirektion Göttingen. Geschäftsführer Ditmar Hartmann freute sich über die großzügige und unerwartete Unterstützung der Mitarbeitenden der Polizeidirektion Göttingen: "Wir freuen uns sehr über die gelungene Überraschung und Ihre großzügige Spende. Diese möchten wir gerne für zusätzliche Fortbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung im Bereich der politischen Bildung und entsprechende Exkursionen verwenden. Uns ist es wichtig, uns für eine lebendige Demokratie einzusetzen und diese Haltung auch unseren Werkstattbeschäftigten, Bewohnern und Klienten mit interessanten Angeboten zu vermitteln."

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell