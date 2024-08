Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrssicherheitstage für ältere Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer - Der Arbeitskreis GIB ACHT IM VERKEHR Zollernalb lädt wieder zu Fortbildungsseminaren ein

Reutlingen (ots)

Zollernalbkreis: Der Arbeitskreis GIB ACHT IM VERKEHR Zollernalb bietet im September auch in diesem Jahr wieder mehrere ganztägige Fortbildungsseminare für "ältere Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer" an. Zu drei Seminaren, die am

10./12. und 13. September 2024,

jeweils von 8 bis 17 Uhr,

in 72479 Straßberg, in der Schmeienhalle

stattfinden, laden die Veranstalter herzlich ein. Eine weitere Veranstaltung am 11. September ist bereits ausgebucht.

Die Themenschwerpunkte sind:

- Der/die "ältere, aktive Kraftfahrer/in" - Rechtliche Neuerungen im Straßenverkehr (Fahrlehrer/ TÜV-Ingenieur) - Sofortmaßnahmen am Unfallort (DRK/ Polizei) - Fahrpraktische Übungen (ADAC/ Polizei) - Medikamente und Straßenverkehr (Rechtsanwalt/ Arzt)

Zu der Veranstaltung können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen anmelden.

Für die Tagesveranstaltungen wird jeweils ein Unkostenbeitrag in Höhe von 38 Euro pro Person erhoben. Mittagessen, Kaffee am Vor- und Nachmittag sowie Tagungsgetränke sind in diesem Betrag enthalten.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Hendrik Rohm unter Email: Hendrik-Rohm@icloud.com oder Telefon 0152-22665045. Dort können Sie sich über den Tagesablauf informieren, ein Anmeldeformular anfordern oder sich gleich direkt anmelden.

Zusatzinfo:

Im Zollernalbkreis sind die Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Senioren im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr erneut erheblich angestiegen - und zwar um 19,4 % auf 468 und damit den höchsten Stand im Fünfjahresvergleich. Bei diesen Unfällen starben sechs Personen (sechs Senioren). 31 Personen (darunter 19 Senioren) wurden schwer, 121 Personen (darunter 67 Senioren) leicht verletzt. (ak)

