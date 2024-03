Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand vor Garage

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in Jena Lobeda Altstadt zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines Brandes vor einem Garagenkomplex. Hier wurden durch unbekannt Plastikteile auf unbekannte Art und Weise entzündet. Die in der Nähe befindlichen Garagen wurden dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen. Eine Zeugin, welche fortfolgend die Feuerwehr Jena alarmiert hatte, konnte vor Ort nur die brennenden Plastikteile feststellen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte am Brandort einige Spuren sichern. Aufgrund der Gesamtumstände wird von einer vorsätzlich herbeigeführten Brandursache ausgegangen. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell