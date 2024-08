Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Räuberischer Ladendiebstahl; Verkehrsunfälle; Einbruch in Container

Reutlingen (ots)

Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Mittwochabend gegen einen 30 Jahre alten Mann. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Beschuldigte gegen 20.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Emil-Adolff-Straße nur einen Teil seiner zuvor eingesteckten Waren bezahlt haben. Als eine Mitarbeiterin ihn anschließend daran hindern wollte zu gehen, soll er sie zur Seite gestoßen haben und auf seinem E-Scooter geflüchtet sein. Der tatverdächtige 30-Jährige konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung am Bahnhof angetroffen werden. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten nicht nur das mutmaßliche Diebesgut fest, sondern auch einen vorläufigen Alkoholwert von über 1,4 Promille und Hinweise auf eine Cannabisbeeinflussung bei dem E-Scooter-Fahrer. Er musste daher eine Blutprobe abgeben und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rd)

Engstingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Trochtelfinger Straße ereignet hat. Ein 52-Jähriger war gegen 14.20 Uhr mit seinem Hyundai auf der Trochtelfinger Straße in Richtung Trochtelfingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 34-Jährige mit ihrem Mercedes verkehrsbedingt bremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinen Hyundai in den Anhänger des Mercedes, sodass dieser gegen das Heck des Zugfahrzeugs gedrückt wurde. Dabei wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Nach einer Untersuchung durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens war ein Transport ins Krankenhaus aber nicht notwendig. (cw)

Metzingen (RT): In Leitplanke geprallt

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat sich am frühen Donnerstagmorgen auf der B28 bei Metzingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 3.15 Uhr mit seinem Mercedes-Benz GLC in Richtung Bad Urach, als er kurz vor der Ausfahrt Metzingen-Ost zunächst von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im Anschluss schleuderte er mehrfach über die Fahrbahn und prallte schließlich in die Mittelleitplanke, die durch die Wucht des Einschlags auf mehreren Metern aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Der Mercedes kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der nicht angurtete Fahrer zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. An dem nicht mehr fahrbereiten Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reparatur- und Aufräumarbeiten war die B28 in Fahrtrichtung Bad Urach bis gegen 5.30 Uhr gesperrt. (md)

Wannweil (RT): Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Kreisverkehr in Wannweil erlitten. Ein 71-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit einem Dacia von der Degerschlachter Straße herkommend in den Kreisel mit der Hauptstraße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit der 36 Jahre alten Radlerin, die sich mit ihrem Pedelec bereits im Kreisverkehr befand. Durch die Kollision stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Zigaretten gestohlen

Mehrere Stangen Zigaretten und weitere Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro sind bei einem Einbruch in einen Baucontainer in der Nacht von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, sechs Uhr, entwendet worden. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Container im Zollhausweg und entwendeten die Waren. Der Polizeiposten Esslingen-Berkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Balingen (ZAK): Auf parkenden PKW aufgefahren

Eine 82 Jahre alte Frau musste am Donnerstagvormittag nach einem Verkehrsunfall in der Römerstraße in eine Klinik gebracht werden. Gegen neun Uhr fuhr die Dame mit ihrem VW Caddy auf der Römerstraße, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Straßenrand geparkten VW Passat fuhr, den sie noch mehrere Meter vor sich herschob. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der VW Caddy war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. (md)

Rosenfeld (ZAK): Heftiger Unfall auf Feldwegkreuzung

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf einer Feldwegkreuzung zwischen Rosenfeld und Leidringen ereignet. Eine 38-Jährige befuhr kurz nach 15 Uhr mit einem Peugeot 207 den Verbindungsweg vom Sportplatz Rosenfeld herkommend in Richtung Leidringen. Zeitgleich war eine 44 Jahre alte Frau mit einem Hyundai auf einem Feldweg von der L 390 von rechts kommend in Richtung des Verbindungswegs unterwegs. Auf einer Feldwegkreuzung stießen die beiden Pkw so stark zusammen, dass der Peugeot auf die linke Seite kippte. Hierbei wurden die 38-jährige Unfallverursacherin und zwei sich in ihrem Auto befindlichen Kinder im Alter von sechs und neun Jahren leicht verletzt. Sie mussten mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ms)

