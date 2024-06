Polizei Dortmund

POL-DO: POL-DO: Abschlussmeldung: Nach zweiten EURO-Spiel in Dortmund - Polizei zieht wieder positive Bilanz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0588

Nach Einsatzende kommt die Polizei zu einem vorläufigen Fazit (Stand: 23:00 Uhr). Der Großteil der Fans hat sich heute friedlich verhalten und ausgelassen gefeiert. Im Zuge der Fan Walks wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Schließung der Fan Zones war nach Einschätzung der Polizei aber nicht der Grund für dieses Verhalten. Während der Partie zwischen der Türkei und Georgien blieb es auch im und um das Stadion sowie in der Innenstadt friedlich. Vor Anpfiff kam es im Stadion zu einer Auseinandersetzung türkischer und georgischer Fangruppen. Die Polizei schritt umgehend ein und trennte die Parteien.

Hier der Link zu der bereits veröffentlichten Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5804431

In der Nachspielphase fanden sich türkischen Fans zu spontanen Fan-Märschen auf dem Dortmunder Wallring (ca. 1500 TN) und am Borsigplatz (ca. 200 TN) zusammen. Einsatzkräfte begleiteten die Fans umgehend. Störungen für Unbeteiligte wurden so gering wie möglich gehalten. Auch hier kam es zu veranstaltungstypischen Straftaten im Zusammenhang mit Pyrotechnik. Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen.

Alles in allem zieht die Polizei aber eine positive Bilanz: Trotz der Wetterprognosen führte der Regen nicht zu nachhaltigen sicherheitsrelevanten Störungen vor, während und nach dem Spiel. Bis auf die berichteten Vorkommnisse stand auch heute der Fußball wieder im Vordergrund und es war ein weitestgehend friedlicher und vor allem stimmungsvoller Fußballabend.

